NJEGOVE REČI LEDE KRV U ŽILAMA: Kapiten Borca iz Banjaluke se uključio uživo u TV program, pa rekao šta misli o UBIJENIM SRBIMA

Fudbaleri Borac iz Banjaluke pobedili su Široki Brijeg u gostima rezultatom 2:0, a kapiten tima Srđan Grahovac napravio je potez zbog kojeg mu se divi čitav srpski narod.

foto: Printskrin/Jutjub

Posle trijumfa na tepkom gostovanju u Hercegovini, Srđan Grahovac je uživo u izjavi za televiziju pobedu posvetio stradalim Srbima na Kosovu i Metohiji.

- Ovaj trijumf posvećujemo našoj nastradaloj braći na Kosovu. Naše misli i osećanja su uz njihove porodice i neka im Bog podari mir - rekao je Grahovac.

Fudbaleri Borca iz Banjaluke su za Dan žalosti u Republici Srpskoj ovu utakmicu odigrali sa crnim trakama na rukavu. Širom Srbije i Republike Srpske narod je ispred crkava palio sveće za poginule Stefana Nedeljkovića, Igora Milenkovića i Bojana Mijailovića.

O samoj utakmici Srđan Grahovac je rekao:

- Važna pobeda za nas. Znali smo šta nas čeka, prava derbi utakmica, utakmica za prvo mesto. Znali smo kako treba da igramo , na vreme smo dali golove. Mislim da smo odlično stajali na tereni. Videlo se da dišemo kao jedan. Momci su izgarali jedan za drugog, i to nam se vratilo. Sada smo na prvom mestu. Borac je tamo gde svi želimo da bude. Prvenstvo je dugo. Tek smo počeli. Uhvatili smo pozitivan niz, dižemo se iz utakmice u utakmicu. Dišemo kao jedan, kao ekipa, počevši od momaka koji su danas na tribina do onih koji su bili a sad su na terenu. To pokazuje da smo ekipa.

foto: Printskrin/Jutjub

Srđan Grahovac rođen je u Banjaluci pre 31 godine. Imao je bogatu internacionalnu karijeru posle koje se ove sezone vratio u rodni grad i klub u kojem je ponikao. Pored Borca igrao je za Rapid iz Austrije, Astanu iz Kazahstana, Rijeku i turski Rizespor.

