FUDBALERA VOJVODINE PROBUDILI IZ VEŠTAČKE KOME: Stanje je još uvek ozbiljno, ali konačno je stigla dobra vest

Fudbaler Vojvodine, Džonatan Bolingi, i dalje se nalazi u bolnici, ali u boljem stanju.

Podsetimo, nakon što je iz Konga stigao u Srbiju, posle reprezentativne pauze, Bolingiju se slošilo, zbog čega je prebačen najpre u Urgentni centar, zatim i na Institut za plućne bolesti u Sremskoj kamenici.

Neko vreme je bio u teškom stanju, ali sada su stigle nove, dobre vesti.

"Bolingijevo stanje je nešto bolje. On je pri svesti, ali i dalje je na intenzivi i doktori pažljivo prate sve parametre vezane za to u kom pravcu ide njegov oporavak. Raduje to što više nije u stanju veštačke kome, ali je još daleko od toga da možemo da budemo spokojni", rekao je dr Borko Bukosav.

O Bolingiju je govorio i trener Ranko Popović, na konferenciji za medije uoči utakmice protiv IMT-a.

"Hvala Bogu i hvala divnim ljudima u čijim je rukama bio, što su učinili sve da njegovo stanje ide ka boljem. Probuđen je iz veštačke kome, još uvek se polako budi i nije potpuno svestan, ali je skinut sa aparata i počeo je samostalno da diše. Teško stanje je krenulo na bolje a sa stručne strane kompletnu informaciju daće lekari", poručio je Popović.

Bolingi igra na poziciji centarfora, ima 29 godina i u Vojvodinu je stigao ovog leta.

Tokom karijere je, nakon što je napustio AFriku promenio nekoliko klubova u Belgiji, a igrao je i za turski Ankaraguču, švajcarski Lozan i Buriram junajted sa Tajlanda.

