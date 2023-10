OCENE FUDBALERIMA ZVEZDE: Oni su potpuno razočarali u ovom meču - ISPOD SVAKOG NIVOA

Analizirao: Aleksandar Radonić

Crvena zvezda je odigrala 2:2 protiv Jang bojsa u meču 2. kola Lige šampiona. Ovo su ocene fudbalerima srpskog prvaka za prikazano na ovom duelu:

Omri Glazer 7 Na visini zadatka kao na utakmici protiv Sitija, mada nije ostvario rekordan broj odbrana, u prvom poluvremenu imao nekoliko sjajnih intervencija. Time je podizao samopouzdanje igračima Zvezde. Nije kriv ni za jedan od dva primljena gola.

Srđan Mijailović 7 Držao je desnu stranu, vodio pravu borbu sa brzim i veštim Elijom. Koristio je svaku priliku da se pridoda napadu i ugrozi gol protivnika. Odigrao svih 90 minuta, prilično se potrošio, pred kraj utakmice imao i priliku da postigne gol, ali je slabo šutirao.

Aleksandar Dragović 7,5 Komandant Zvezdine odbrane, uvek tu da pomogne Đigi i dobro nagazi snažnog i prljavog Itena. Plenio je sigurnošću, posebno u duelima "jedan na jedan" sa napadačima Jang Bojsa. Lider, dizao je saigrače kada su pali psihički. Bio je ovo jedan od njegovih boljih mečeva u dresu Zvezde, šteta samo što je sa celom odbranom ispao kod prvog primljenog gola.

Naser Điga 6,5 Prvu uspešnu intervenciju proslavio je sa dignutim rukama tražeći dodatnu energiju od navijača. Očigledno je da je ovaj momak uživao u spektakularnom ambijentu Marakane. Na terenu vodio je pravi rat sa snažnim napadačem gostiju Sedrikom Itenom. Bukvalno se rvao sa njim većim delom utakmice. Odličnu utakmicu upropastio je igranjem rukom u kaznenom prostoru i skrivljenim penalom, posle kojeg je Jang Bojs stigao do vođstva.

Milan Rodić 6,5 Vrlo pokretljivi Monteiro pravio mu dosta problema, posebno ubacivanjem iza leđa. Imao je ogroman radijus kretanja, trudio se da zatvori levu stranu. Do izlaska iz igre nije grešio, njegova zamena bila je uslovljena da Zvezda napadne protivnika i dođe do pogotka, što se na kraju pokazalo kao ispravno.

Marko Stamenić 6 Još se traži ovaj momak, u početku delovao je odsutno, čak se neko vreme skrivao od lopte, ali je uz Hvana dobio sigurnost, tako da je svoju igru uz neumorno trčanje za Malešom podigao na pristojan nivo, mada je procena da je Srbin iz Švajcarske dobio duel. Na kraju je zamenjen, ali jasno je da mora mnogo bolje od prikazanog u mečevima sa Sitijem i Jang Bojsom.

Hvan In Bom 7 Voli čovek loptu i voli da je kod njega, što opet ne znači da je "carini" već raspoređuje po terenu. Tražio je od svojih saigrača da ga prate, ponekad se i sa pravom ljutio na Stamenića kad ga nije bilo na odgovarajućem mestu. Odlično je izvodio kornere, gađao svoje napadače i pokazao da ima sjajan prekid.

Osman Bukari 7,5 Igra čovek svoju najbolju sezonu. Očigledno je da ga inspiriše Liga šampiona i naravno puna Marakana. Nadahnut, zna da iskoristi svoju brzinu, što je i rezultiralo sjajnom asistencijom za vodeći gol Zvezda. Prava je šteta što je VAR zbog milimetarskig ofsajda poništio fantastičan beg i gol u sudijskoj nadoknadi prvih 45 minuta. Na kraju je nagrađen fantastičnim golom, kada je prosto pocepao mrežu rivala.

Stefan Mitrović 6,5 Nije ga bilo u prvih 45 minuta, očigledno ga je pojela atmosfera. Bez prepoznatljivog driblinga, totalno u kontraritmu, tako da je previše grešio u defanzivi, dok gotovo da nije bio od koristi u napadu. Trpeo ga je Bahar, ali je nakraju morao da ga menja.

Mirko Ivanić 7,5 Sjajna partija, ako je Dragović nosio poslednju liniju, onda je Ivanić bio taj iks faktor u napadačkoj opciji. Nudio se u svakoj poziciji, tražio loptu, videlo se da ima veliku želju da postigne gol. Imao je nekoliko prilika, međutim nije mu se dalo. Nesebično je delio lopte saigračima i otvarao prazan prostor za napadače. Šteta što za odličnu partiju nije nagrađen golom.

Šerif Endijaj 7 Prekinuo post, konačno dao gol u Zvezdinom dresu. Konstantno je bio tučen od strane štopera Jang Bojsa. Umeo je da zagradi loptu, odloži je, ali izgleda da fizički nije 100 odsto spreman pa je morao da bude zamenjen. Ima osećaj za gol, da se nađe na pravom mestu, to nije upitno, još kad počne da realizuje šanse biće to veliki dobitak za Crvenu zvezdu.

Piter Olajinka 6,5 Umesto Rodića u 62.minutu. Ogromna želja kod njega nije sporna, ali izgleda je preseljenje na klupu negativno uticalo na njega, pa je izgubio samopouzdanje. Šteta što se nije izborio za šansu za gol.

Vladimir Lučić 6,5 Umesto Stamenića u 70.minutu. Svojim driblinzima dizao je na noge publiku, hranio se aplauzima i pokazao da oseća klub, što i nije čudno jer je Zvezdino dete.

Aleksandar Katai 6,5 Umesto Mitrovića u 70.minutu. Samo nekoliko minuta na terenu bilo mu je dovoljno da pokaže svu magiju koju poseduje. Šteta što u poslednjim trenucima utakmice nije poklopio loptu kako je želeo, jer bi to donelo pobedu. Ali, to je rezultat toga što ne igra, jer je on ovakve situacije rešavao rutinski.

Žan Filip Kraso / Umesto Endijaja u 81.minutu, nije imao dovoljno vremena da pokaže koliko može.

