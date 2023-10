"PAD U IGRI? TO PITAJTE TRENERA" Mirko Ivanić posle remija sa Jang Bojsom: Da je neko ponudio pre meča bod, ne bismo prihvatili

U drugom kolu grupne faze takmičenja u Ligi šampiona, fudbaleri Crvene zvezde su u Beogradu igrali protiv švajcarskog Jang bojsa nerešeno 2:2 (1:0), a do prvog boda su stigli pogotkom Bukarija u 89. minutu.

- Želeli smo pobedu, to smo pokazali i kako smo igrali poslednjih deset minuta. Nismo se zadovoljili bodom, želeli smo sva tri. Ali pošto smo gubili, možemo da budemo zadovoljni sa te strane. Ipak, da je neko ponudio pre meča bod, ne bismo prihvatili. Kada se sve ukupno sagleda, ipak, nismo zadovoljni - rekao je Ivanić za "Arenu Sport".

foto: Nemanja Nikolić

Pad na startu drugog poluvremena je ponovo koštao crveno-bele. Identično kao u meču sa Mančester sitijem.

- Bolje da pitate šefa zašto je tako. On je odgovoran za to, ne mogu ja da pričam na tu temu. Dali smo sve od sebe. Videli ste kako smo izašli na teren, ne zna se ko je umorniji posle ovakvog meča. Padove smo imali, moramo da analiziramo to da se ne bi ponavljalo.

U trećem kolu Crvena zvezda će 25. oktobra gostovati Lajpcigu.

(Kurir sport)