BUKARI GOLOM IZBIO ZVEZDI 100.000 EVRA IZ KASE: Zbog čega će crveno-beli MORATI DA PLATE za remi sa Jang Bojsom i KOME novac ide?

Makabi iz Haife zaradio je 100.000 evra zahvaljujući treneru Crvene zvezde Baraku Baharu.

foto: Starsport

Posle remija Crvene zvezde i Jang Bojsa (2:2) u drugom kolu Lige šampiona, klub iz Haife zaradio je respektabilnu sumu, piše izraelski portal One. Očigledno je da je Makabi uneo klauzulu po kojoj će zaraditi 100.000 evra od svakog boda koji Crvena zvezda ostvari u Ligi šampiona. Kako piše portal One, to je rezultat letos potpisanog sporazuma između dva kluba.

Barak Bahar stigao je do prvog boda na klupi Crvene zvezde u Ligi šampiona, iako je posle utakmice izjavio da je razočaran što njegov klub nije pobedio. Crveno-beli su poveli, ali su onda početkom drugog dela šokirani sa dva gola od strane rivala iz Švajcarske, pa su se jedva spasili u završnici utakmice.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Crvena zvezda je bez obzira na sve i dalje u igri za evropsko proleće. Iako imaju samo jedan bod, kao i Jang Bojs, prvak Srbije gaji nadu da bi do bodova mogao da dođe posle dva susreta sa Lajpcigom, krajem oktobra i početkom novembra.

Trljaju ruke i u Makabiju iz Haife, jer izgleda njima svaki bod Crvene zvezde u Ligi šampiona garantuje priliv na račun od 100.000 evra. Malo li je?!

Kurir sport