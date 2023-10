IGOR MATIĆ NAKON PORAZA OD GENKA! Jednog igrača je POSEBNO HVALIO - "On je biser srpskog fudbala"

Fudbaleri Čukaričkog pretrpeli su i drugi poraz u Ligi konferencije, pošto je večeras od beogradskog tima bio bolji Genk, koji je u Leskovcu slavio rezultatom 2:0.

Nakon utakmice, utiske je izneo strateg Brđana, Igor Matić, koji je istakao da je zadovoljan kako je njegov tim izgledao u drugom poluvremenu.

- Večeras smo odigrali potpuno dva različita poluvremena, prvo je apsolutno zasluženo pripalo njima. Nismo energetski bili na nivou, lako su dolazili u šanse i kaznili nas sa dva gola. U drugom poluvremenu smo bilo bolji, dominirali smo, igrali smo agresivnije, uspevali smo da napadnemo njihov šesnaesterac. Stvorili smo dosta prilika, ali nismo uspeli da postignemo pogodak, i zbog toga ostaje žal. Ziasta sam zadovoljan kako smo igrali u drugih 45 minuta.

Ističe Matić da nivo mora da se drži tokom celog meča, a ne samo 45 minuta.

- Utakmica se igra 90, a ne 45 minuta. Moraćemo u narednom periodu da budemo na nivou svih 90 kako bismo uzeli neke bodeove. Ne mogu da kažem da je postojao strah, ali enegrtski nismo bili dobri. Možda nisam dovoljno rotoriao tim, možda sam mogao da promenim neke igrače. Moraćemo da izvučemo pouku iz ove utakmice i u nastavku budemo kvalitetni svih 90 minuta. Pokazali smo da imamo kvalitet i da drugo poluvreme bude primer kako treba da izgledamo na terenu.

Nije zadovoljan Matić prvim delom igre.

- Nismo dobro otvorili meč, gledali smo da smanjimo razmak između linija. Oni imaju brze igrače, i želeli smo da budemo agresibni u srednjem bloku. Lako su nam prilazili, prolazile su im ideje kroz dupli pas. Nismo imali dovoljno svežine da pariramo u prvom poluvremenu. Igrači su u drugom delu igre videli da mogu da igraju na ovim nivou, i nadam se da ćemo u budućnosti igrati dobro tokom celog meča.

Mladi Mihajlo Cvetković je uneo svežu krv u nastavku igre, i pokazao da je pred njim svetla budućnost.

- On je biser srpskog fudbala! To sam rekao posle meča u Pančevu kada je dao gol. Otkad sam ja došao u klub, on je dobijao šansu u svakom meču. Sve što tražim do njega na treningu, on to prikazuje na utakmici. Samo da ne poleti ove večeri, ali to je dobro dete, siguran sam da će ostati na zemlji. Sigurno će se u nastavku naći u prvih 11.

