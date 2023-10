CRNOGORCI SE OŠTRE PRED BEOGRAD: Vlahović nam je dao dva gola, a pošto sada ne igra...

Miodrag Radulović selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Miodrag Radulović izjavio je u Podgorici da njegov tim očekuje zahtevan meč protiv Srbije.

Crna Gora će u četvrtak u Podgorici odigrati prijateljski meč sa Libanom, a pet dana kasnije gostovaće Srbiji u kvalifikacijama za EP 2024. godine.

Mađarska i Srbija imaju po 10 bodova na tabeli grupe G kvalifikacija za EP 2024, dok je Crna Gora na trećem mestu sa osam.

"Meč u Beogradu je još jedna prilika da se predstavimo na pravi način. Čeka nas zahtevan meč, oba tima su u igri za plasman na EP, a siguran sam da možemo da ponovimo onih 80 minuta iz duela u Podgorici kada smo u finišu kažnjeni za promašaje. Ovog puta igra mora da bude prava 100 minuta. Ako to uspemo onda možemo da se nadamo dobrom rezultatu", rekao je Radulović.

Imaju plan kao kako da igraju u Beogradu.

"Imamo ideju kako da igramo odbranu protiv Srbije. Slična je onoj iz duela sa Srbijom u Podgorici gde smo 80 minuta kontrolisali situaciju. Posle dugo vremena imamo devet dana da se pripremimo, da budemo zajedno i da neke igrače odmorimo jer igraju naporno u svojim klubovima. Sačuvaćemo Stefana Savića nekoliko dana, a onda ćemo kako se meč sa Srbijom bude približavao i njega pripremati", istakao je Radulović.

foto: Starsport

Selektor Crne Gore je podsetio da će Srbija igrati bez Dušana Vlahovića.

"Prevashodno je cilj da se pripremimo, nikada nismo gradili sreću na tuđoj nesreći. Žao mi je što Vlahović ne igra, ali kada znamo da je on u Podgorici postigao dva gola, onda i njegov izostanak može da utiče da naš optimizam bude još veći. Zaista verujemo da možemo, to smo do sada i pokazali u izjednačenoj grupi. Na tri meča do kraja smo uspeli u namjeri da ostanemo u igri do samog kraja", izjavio je Radulović.

Srbija će pre meča sa Crnom Gorom u subotu igrati sa Mađarskom.

"Gledaćemo meč Mađarske i Srbije i onda ćemo se možda i baviti nekim kalkulacijama, mada njih ne treba da bude. Idemo u Beograd da odigramo sa stavom kojim nas je krasio tokom kvalifikacijama i u kojima imamo samo jedan poraz", zaključio je Radulović.

