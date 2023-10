ITALIJANI KAŽU DA JE ON NOVI MIRKO VUČINIĆ: Nikola Krstović otvorio dušu Kuriru! Pričao o Lečeu, Zvezdi, meču Srbije i Crne Gore!

Nikola Krstović najprijatnije je iznenađenje u Seriji A.

foto: Gabriele Maricchiolo/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Momak koji je ovog leta na mala vrata stigao u Italiju iz Dunajske strede je fudbaler o kojem se najviše piše na Apeninima. A, kako i ne bi, kada je posle osam kola postigao četiri gola i najbolji je strelac Lečea.

Nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Nikolu Krstovića (23) čeka i utakmica u dresu reprezentacije Crne Gore, sledećeg utorka na njemu dobro znanom stadionu "Rajko Mitić.

Početak sezone u Seriji A je fantastičan. Da li ste očekivali da vam ovako dobro krene u Lečeu?

- Iskreno... Nisam! Ko je mogao da očekuje da se tako brzo adaptiram i da odmah uzmem veliku ulogu u timu. I za mene je sve to iznenađenje - počeo je intervju za Kurir Nikola Krstović.

foto: Massimiliano Carnabuci/IPA Sport / PA Images / Profimedia

Svoj četvrti gol u Seriji A dali ste sad za vikend Sasuolu. Koliko vam to znači?

- Mene golovi čine srećnim! Iskreno vam pričam. Celu utakmicu se borim da zatresem mrežu. A, onda je osećaj neopisiv. Najlepši.

Kako ide učenje italijanskog jezika?

- Ha, ha, ha... Sa jezikom se mučim, neću da krijem. Ali, naučiću ga, sigurno!

Kako ste završili u Lečeu? Pominjalo se da vas prate ruski klubovi i Glazgov Rendžers.

- Bilo je svakakvih priča. Mnogo timova se pominjalo. Ali, kada sam obavio razgovor sa direktorom Lečea Pantaleom Korvinom dao sam reč. Za mene je otad postojao samo jedan klub.

foto: Printskrin/Instagram

Porede vas sa Mirkom Vučinićem. Koliko vam to prija, odnosno da li stvara određeni pritisak?

- Meni je drago da me porede sa velikom fudbalskom ikonom kakva je Mirko Vučinić. Ali, daleko sam ja od njega. Imam još mnogo znoja, treninga i utakmica da odradim, kako bih mu se samo približio.

Golove posvećujete svojoj porodici, supruzi Anastasiji i ćerkici Heleni. Zna li se razlog?

- Familija je moja najveća podrška. Bez njih ništa ne bi bilo ovako lepo.

Koliko vam znači broj 9 na dresu koji nosite u Lečeu?

- Pa, devetka je moj broj! Kada sam došao u klub svi su želeli da ga uzmem i nasledim od Mirka. Tako sam i uradio.

Kakav je vaš utisak o Seriji A?

- Jedan nivo više od svih liga u kojima sam dosad igrao. Serija A ne može da se poredi ni na jedan način sa Slovačkom, Srbijom i Crnom Gorom. Ovo je top liga, jedna od najboljih na svetu. Teško je ovde igrati.

U Lečeu igrate sa Marinom Pongračićem, Hrvatom koji je ostao u sećanju navijačima Zvezde zbog gaženja Milana Pavkova u duelu sa Salcburgom. Kakav je on momak i jeste li pričali o tom meču i incidentu?

- Da, to je momak sa kojim sam svaki dan. Od početka me je sjajno prihvatio i pomogao na sve načine, vozio me na trening. Pričali smo o toj utakmici iz Salcburga, naravno, rekao mi je da nije nagazio namerno Pavkova.

Iz Zvezde ste otišli na mala vrata. Da li vam je žao što niste ostavili veći trag na Marakani?

- Naravno. Najviše mi je žao što nisam više pokazao. Dobio sam šansu, ali je nisam iskoristio na pravi način. Shvatio sam da moram nastaviti dalje.

Koliko je teško igrati za Zvezdu?

- Nikada se nisam plašio pritiska koji nosi Zvezdin dres, niti sam nekada imao tremu. Za mene je igranje u Crvenoj zvezdi bilo uživanje. Nisam igrao mnogo, ali sam uvek igrao sa srcem.

foto: @starsport

Navijači Zvezde će vas uvek voleti, posebno zbog čarki sa golmanom Partizana Vladimirom Stojkovićem u finalu Kupa. Kakve uspomene nosite sa te utakmice?

- Ne volim da se vraćam u prošlost. Ali, ta utakmica je bila priča za sebe. Od igre, udaranja, provokacija, pa do samih penala. Svega je tu bilo.

Koliko ste u Zvezdi naučili od Vladana Milojevića, Dejana Stankovića i Milana Borjana?

- Vlada me je od prvog dana gotivio i gurao me da što pre naviknem na jači rad i igru. Deki me je na treninzima terao da radim i preko svojih mogućnosti. Samo da bih bio bolji. Mnogo sam naučio od njega za te dve godine. Milan Borjan je moj drugi ćale! I dan danas se čujemo svaki drugi dan. On je najbolje stvorenje na svetu!

Da li je istina da ste fudbalsku karijeru počeli kao golman?

- Jeste! Bio sam ja sve, od golmana do napadača. Mogu vam reći da mi golmansko iskustvo sada pomaže. Znam kako čuvari mreže reaguju, posebno instiktivno, pa sad imam prednost u odnosu na njih.

Ko je bolji - Zlatan Ibrahimović, Robert Levandovski ili Aleksandar Mitrović?

- To su prave "devetke"! Prvoj dvojici sam se divio kao klinac. Gol igrači koji su mnogo napravili u evropskom fudbalu. Jednog dana, nadam se da ću biti na njihovom putu.

foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sledećeg utorka igraju Srbija i Crna Gora u Beogradu. Šta očekujete u toj utakmici?

- Iskreno. Biće to dobra i jaka utakmica. Hajde da odgovorim onako diplomatski. Neka bolji pobedi - zaključio je razgovor za Kurir Nikola Krstović.

Kurir sport/Aleksandar Radonić