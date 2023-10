NAVIJAM ZA ZVEZDU I ZA PARTIZAN! OVO JE SPEKTAKULARNO: Neverovatna izjava novopečenog reprezentativca Srbije!

Mihailo Stevanović novi je mladi reprezentativac Srbije rođen u Švajcarskoj.

foto: FSS

Momak rođen 4. januara 2002. godine u Bazelu Mihailo Stevanović prošao je sve mlađe kategorije Švajcarske, a onda je dobio poziv selektora Dušana Đorđevića. Debi za Srbiju trebalo bi da ima u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. U utakmicama protiv Engleske i Severne Irske.

- Igrao sam za Švajcarsku do omladinaca, onda je usledila pauza zbog korone i više me nisu zvali. Potom me je pozvala Srbija i nije mi bilo teško da donesem odluku. Osećam se kao Srbin i želi da igram srcem za svoju zemlju - rekao je za Sportski žurnal Mihailo Stevanović.

Mesto centralnog veznog fudbalera je prirodna pozicija za Mihaila Stevanovića koju on igra u svom klubu Sankt Galenu. Neobičnom izjavom o večitim rivalima skenuo je pažnju javnosti.

- Navijam za Zvezdu i za Partizan! Imam drugare koji igraju u Srbiji. Lepo je videti ih u Ligi šampiona. Jedva čekam da doživim osećaj kad zaigram za Srbiju. Lepo su me prihvatili u reprezentaciji. Veliki momenat u mom životu - istakao je Mihailo Stevanović i otkrio svoju veliku želju:

- Cilj mi je da jednog dana zaigram za A reprezentaciju Srbije! Ali, moram, korak po korak.

Kurir sport/Žurnal