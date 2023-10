BOMBA! Srpski Brazilac uz VRELU plavušu: FIFA mu nije dala da igra za Orlove, sada uživa na SKUPOCENOJ JAHTI uz brutalnu LEPOTICU!

Sećate li se Lijanka Vojnovića?

Defanzivac rođen u Brazilu bio je deo mlade reprezentacije Srbije i Dragan Stojković Piksi želeo ga je među "orlovima", ali se on odlučio da seniorsku karijeru gradi u nacionalnom timu zemlje u kojoj je rođen, te ga kasnije FIFA nije pustila da se vrati u našu selekciju.

U međuvremenu je nestao sa mape, a da nikada nije debitovao za seniorski tim Brazila, već je odigrao tek 19 mečeva za mlađe selekcije. Takođe, ne blista ni u klupskom fudbalu gde je deo Al Garafe iz Katara, ali mu bar na ljubavnom planu ide savršeno.

Lijanko uz sebe ima vrelu plavušu, Jasmin Volpato, Brazilku rođenu devetog oktobra 1993. godine u Sao Paulu. Jasmin je profesionalnu karijeru gradila na televiziji, a sa Lijankom je u emotivnoj vezi već pet godina.

Par je nedavno bio i na jednoj skupocenoj jahti gde je Jasmin proslavljala svoj 30. rođendan, te su i ona i Lijanko na društvenim mrežama podelili svoju sreću.

Deda mu je Srbin

Lijanko Vojnović srpske korene ima preko svog dede i to je jednom prilikom otkrio brazilskim medijima.

- Moj deda je Srbin, došao je iz bivše Jugoslavije. Za mene je bila čast da igram za Srbiju, igrao sam u kvalifikacijama za timove do 19 godina. Srbija je pokušala sve da igram na ovom Svetskom prvenstvu, ali FIFA me nije pustila jer sam tada izabrao reprezentaciju Brazila. I na kraju sam propustio i Olimpijske igre, ali to se dešava - objasnio je Lijanko za “Globo.com”.

Za omladinsku reprezentaciju Srbije upisao je ukupno četiri nastupa.