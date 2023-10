POGBA KAO JANJUŠ! Magični Crnogorac dobio PRILIKU ŽIVOTA i sve UNIŠTIO: Noćni provod, bolest, pa KRAJ KARIJERE!

Vest da je Pol Pogba pao na doping testu i da će, vrlo verovatno, posle svega i završiti karijeru, pogodila je fudbalski svet.

Francuz je bio jedan od najvećih svetskih talenata, ali nikada nije pokazao ni mali deo kvaliteta koji ima. Put ka vrhu fudbala krenuo je 2012. godine kada je iz mlađih kategorija Mančester junajteda stigao u Juventus, ali su mu karijeru pratili brojni skandali i on definitivno neće biti upamćen po dobrom.

Da li ste znali da je 2012. godine u Juventus uz Pola Pogbu stigao još jedan veliki talenat iz Crne Gore? Tada 17-godišnji Božidar Janjušević, malo pre nego što je proslavio 18. rođendan, Nikšić je zamenio Torinom, a dres Sutjeske opremom Juventusa. Želeo je da dotakne zvezde, maštao je o velikoj karijeri, ali mu je život ubrzo krenuo stranputicom.

Božidar Janjušević rođen je 30. marta u Nikšiću, a još kao dete videlo se da je u pitanju talenat. Predviđala mu se karijera legendarnog Deja Savićevića jer su potezi koje je on pravio zaista bili čista magija! To je prepoznao Juventus i 15-ak dana pre njegovog 18. rođendana Janjuš je stigao u Torino.

- Zadovoljan sam što ću dobiti priliku da se oprobam u Juventusu. Veliku zahvalnost dugujem Andriji Vujoviću na čiju preporuku odlazim u Italiju - kratko je istakao za Vijesti Božidar Janjušević tada.

U Italiji se nije zadržao dugo, pratili su ga brojni maleri, kao i jedna saobraćajna nesreća, te je sreću morao da potraži u nekom drugom klubu.

Velikani iz regiona stajali u redu

Ogroman talenat bio je Janjušević, ali je vodio sve, samo ne sportski život. I pored svega toga velikani iz Srbije, ali i Hrvatske stajali su u redu za njegov potpis. Šansu mu je pružila Vojvodina, ali se on nije snašao ni u "srpskoj Atini", vratio se u Sutjesku na pozajmicu, a brzo je usledila i selidba u Hrvatsku.

Doveo ga je veliki Hajduk iz Splita, delovalo je da će napraviti nešto veliko i da će konačno krenuti ka zvezdama. Umesto debija na Poljudu usledila je pozajmica u trećeligaša Primorac koja je Janjuševića psihički uzdrmala. Bio je blizu kraja karijere, ali je dobio šansu u Istri.

Došao je sa oreolom omladinskog i mladog reprezentativca Crne Gore, ali mu je noćni život bio preči te nije ostavio traga. Kakav je majstor govori i snimak u kom žonglira ping pong lopticom, jabukom i kuglom za bilijar. Zaista, nešto što ne može svako!

Napustio je Janjušević Istru misleći da će dobiti novu šansu u Hajduku, Splićani su ga ponovo razočarali, ali se desio neočekivani preokret! Kada su svi mislili da je kraj karijere blizu, i pored toga što nije napunio ni 22 godine, Janjušević je dobio novu šansu u timu iz Pule. Bila je ovo čak treća prilika kod istog trenera jer je Crnogorac prokockao i šansu kada je bio u mladom timu Istre.

- Pre nego što bilo šta kažem želeo bih se zahvaliti treneru Igoru Pamiću što me je vratio u Pulu i pružio mi novu, treću priliku. Da me nije vratio lako se moglo dogoditi da bi moja fudbalska priča bila završena i verovatno bih sad bio kući u Crnoj Gori i nešto radio, ali u trenutku kad mi je bilo najteže i kad su svi digli ruke, on je stao iza mene i odlučio mi pomoći. Tim je potezom pokazao da nije samo najbolji trener, nego i najbolji čovek - u jednom je dahu rekao Božidar Janjušević za Glas Istre tada, pa nastavio:

- Dao mi je prvu priliku, ja sam je prokockao, dobio sam potom drugu šansu, pa sam napravio isto i siguran sam da bih kod bilo kog drugog trenera bio bivši, ali Pamić mi je dao i treću priliku na čemu mu od sveg srca zahvaljujem i sad je na meni da to opravdam.

Priznao je i kako je vodio sve, samo ne sportski život:

- Nemam šta kriti, radio sam svakakve gluposti, noćni život me je daleko više zanimao od rada te sam više izlazio i glupirao se nego što sam trenirao, ali toga više nema. Vratio sam se na pravi put, u potpunosti posvetio fudbalu i daću sve što je u mojoj moći da uzvratim treneru Pamiću na poverenju koje mi je pružio i opravdam njegova očekivanja - istakao je on i zaključio:

- Uozbiljio sam se maksimalno, treniram punom parom i poradio sam na težini, ono što je trener tražio od mene. Kad sam se vratio u Pulu imao sam 90 kilograma, sad sam to skinuo na 84 i mislim da polako stvari dolaze na svoje.

Stvari nisu došle na svoje

Koliko šansi je trebalo Božidaru Janjuševiću? Ni ovu nije iskoristio, te je posle Istre i njegova fudbalska bajka bila okončana i pored toga što je imao samo 23 godine. Veliki potencijal, novi Dejo Savićević, najveći biser crnogorskog fudbala - dotakao je dno! A, pakao je tek počeo!

Janjušević je odlučio da se posveti tetovažama, te je napravio nekolicinu istih od koje su mnoge bile i na samom licu. Ubrzo posle ovog poteza zadesila ga je i teška bolest - psorijaza, sa kojom će se mučiti dugo.

Šta je psorijaza? Psorijaza je rasprostranjeno hronično zapaljensko kožno oboljenje, koje se obično sastoji od perioda poboljšanja i pogoršanja. Najčešće se javlja vrsta psorijaze koja ima upadljivo oivičene naslage koje mogu biti ili ružičaste ili sive boje, prekrivene srebrnkastom ljuspastom kožom. Te naslage takođe mogu izazvati lokalizovanu hiperpigmentaciju. Simptomi se mogu javiti u bilo kojoj starosnoj dobi, međutim najčešće nastaju u ranoj odrasloj dobi ili kasnije u životu, oko 50. ili 60. godine

Ipak, mnogo je dobar igrač Božidar Janjušević bio da bi se priča ovako završila... Sa fudbala je prešao na futsal i bio je deo tima Čelika koji je stigao do titule u šampionatu Crne Gore.

foto: FOTO: Printscreen / Facebook / KMF Čelik NK

Kasnije je prešao u Cezar iz Budve sa kojim je stigao do polufinala plej-ofa, a osvojio je i brojne turnire u Crnoj Gori i Srbiji. Publika ga je obožavala jer je bio veliki zabavljač na terenu, ali je njegov nesportski život uzeo danak i stvari su postajale sve gore i gore.

1 / 6 Foto: FOTO: Privatna arhiva

Noćni život mu je postao svakodnevnica i posle gašenja budvanskog Cezara Božidar Janjušević nestao je sa sportske mape. Na ovaj način završila se karijera čoveka koji je mogao mnogo, a umesto zvezda dotakao je dno!

Mada, ko zna, možda se Janjušević ponovo aktivira i dobije još neku šansu, na fudbalskom ili futsal terenu. I dalje je relativno mlad i sa 29 godina uz veliku životnu promenu mogao bi da zabavlja publiku još neko vreme.

