PIKSI PRED MAĐARSKU: Moje mišljenje se ne menja - Srbija treba da bude na EURU! EVO ŠTA KAŽE O KATASTROFI ORLIĆA

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se javnosti pred meč sa Mađarskom u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo naredne godine.

"Moje mišljenje se ne menja. Cilj svih nas, prevashodno mene kao selektora je da Srbija bude na Evropskom prvenstvu i učinićemo sve da dođemo do njega", poručio je na početku konferencije Piksi, pa se osvrnuo na startnih 11.

"Tim znam 99 odsto, ali moramo da sačekamo sutra. Igrači su radili na visokom nivou i pokazali veliku motivisanost da uđu u ovaj meč spremni, kao i na utakmicu protiv Crne Gore", objasnio je selektor.

foto: Kurir sport

Kapiten Dušan Tadić poručio je da su svi spremni za duel sa Mađarima.

"Igrali smo dobro na goatujućim utakmicama i nadam se da ćemo to da nastavimo. Bilo bi super da pobedimo, ali i ako ne pobedimo, moraćemo to da uradimo u utorak protiv Crne Gore. Imali smo i kod kuće sobre rezultate, ali nameštalo se da su odlučujuće utakmice u goatima. Volino da igeamo na lepim stadionima, možda nas je to inspirisalo", smatra Tadić.

Jedna od najvećih bruka i istoriji srpskog fudbala viđena je u Notingemu gde je mlada reprezentacija Srbije razbijena od starne vršnjaka iz Engleske sa čak 9:1. Ovaj debakl prokomentarisao je i selektor:

"Bolan i previsok rezultat, ali ne bih davao komentare, pošto želim da zadržim fokus i koncentraciju na našu utakmicu", rekao je Stojković.

foto: EPA/VASSIL DONEV

O izjavi selektora Mađarske da zna kako će Srbija igrati, kojom formacijom i koji igrači će igrati.

- Moraću da ga pitam kako zna, to su neka predviđanja gde će da igra i da li će da igra. Pitaću ga svakako.

Odakle Srbiji preti opasnost?

- Mađarski tim je kvalitetan i poseduje samopouzdanje. Deluju čvrsto i organizovano, to su pokazali u Beogradu. Odneli su sva tri boda, želimo da ih povratimo, došli smo ovde da uradimo revanš. Organizovana su ekipa, imaju nekoliko odličnih igrača, da ne govorim Soboslaj koliko može da bude opasan... Videćemo. Kao što oni žele da budu bolji, tako i mi želimo i mislim da to garantuje zanimljivu i kvalitetnu utakmicu do samog kraja.

O uslovima na Puškaš areni.

- Stadion je prelep i nosi prelepo ime. Uslovi za igru su fenomenalni i ono što je možda razlika utakmice u Beogradu je to što smo igrali pred praznim tribinama, a ovde ćemo imati 65.000 navijača i radujemo se zbog toga. Bio sam tužan kada sam video prazan stadion na Marakani i to ne bi trebalo da se dešava u budućnosti. Bez obzira na to, svaki igrač i onaj ko je deo utakmice može sa uživa u ambijentu i uslovima, to je još jedan dodatni motiv.

O pripremi za utakmicu.

- Nisu bile kao ranije, ovo su utakmice koje praktično život znače. Na neki način, svaki izlazak na teren je bio specifičan. Potpuno je posignuta mobilnost i koncentracija da se što bolje pripremimo za sutrašnji duel.

foto: EPA/VASSIL DONEV

O potencijalnij promeni formacije?

- Videćete sutra. Ima ovde mađarskih novinara... Šalim se, moguće je. Neke ideje koje smo pokušali da implementiramo na treninzima, probaćemo da iskoristimo sutra. Važno mi je da su igrači potpuno spremni u svakom smislu. Tim je spreman da odigra utakmicu na visokom nivou. Povređen je Vlahović, ali imamo Mitrovića to je dobra vest. Imamo dovoljno ofanzivnih igrača koji mogu da ugroze gol Mađarske. Ne mora to da bude klasična devetka, na kraju krajeva mi smo ekipa koja se bazira na timskoj igri. Važno je da dobro spavaju, da imaju dobar ručak, odmore i da upale motore oko 18.45.

Poređenje sa utakmicom u Lisabonu protiv Portugala.

- Nije bitna kao ona u Portugalu, ona nas je odvela direktno na Svetsko prvenstvo. Meč sutra je mnogo važan, ima veliku težinu jer u slučaju uspeha na neki način smo već tu negde da ostvarimo cilj. Nije definitivno odlučujuća pošto imamo još dve utakmice posle Mađara.

Tadić: Dobar si koliko ti je dobra sledeća utakmica Tadić o stadionu. - Super, igrali smo ovde već dva puta, kvalitetan je i sobar stadion. Ne bi trebalo da umanjimo i naše, mislim da je Marakana na prošloj utakmici bila u odličnom stanju, teren nikad bolji. Mislim da će biti i dosta naših ljudi. Blizu je naše zemlje, očekujem ih, nadam se dobroj i lepoj podršci. O formi u novom klubu, Fenerbahčeu. - Prijalo mi je, sve ide kako treba, grad i navijači su super. Uvek je bitno da si u dobroj formi, da imaš kontinuitet. Kako kažeš, dobar si koliko ti je dobra sledeća utakmica. Svaki trening i svaka utakmica je novo dokazivanje.

Meč Mađarske i Srbije na programu je u subotu od 20.45 časova u Budimpešti.

