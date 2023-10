MAĐARSKI PROVOKATOR OPLEO PO SRBIMA! Za Orlove rekao da su AROGANTNI I BEZOBRAZNI: Došli PUNI SEBE, pa otišli kući sa NULA BODOVA!

Žolt Kalmar, reprezentativac Mađarske koji nakon meča u Budimpešti imao žestok verbalni okršaj sa golmanom naše reprezentacije Vanjom Milinkovićem-Savićem, žestoko je isprozivao srpske fudbalere.

Zbog sukoba sa srpskim golmanom Kalmar je zaradio drugi žuti karton, pa će u utorak propustiti meč protiv selekcije Litvanije.

Iako se u prenosu jasno videlo da je provocirao Vanju, sramni Mađar krivicu je srpskog golmana. Naime, u razgovoru za mađarske medije iz svog ugla opisao je incident koji se dogodio nakon poslednjeg zvižduka sudije.

FRKA NA KRAJU MEČA: Kalmar provocirao srpskog golmana

"Razgovarao sam sa golmanom, a onda me je neko udario s leđa, pritrčao sam, sudija me je pratio i dao mi žuti karton. Mislim da je to bilo malo preterano, bilo je u žaru borbe, stvarno me je razbesneo", rekao je Kalmar.

Podsetimo, u spektakularnoj atmosferi na "Puškaš Areni" Mađari su slavili rezultatom 2:1 i tako praktično obezbedili plasman na Evropsko prvenstvo.

"Najvažnije je da smo pobedili. U ovakvom meču emocije izađu na videlo", kaže mađarski vezista.

Fudbaler Fehervara nazvao je srpske fudbalere bezobraznim i arogantnim. Prema njegovim rečima, Srbi su u Budimpeštu došli na pompezan način i nisu dovoljno poštovali selekciju Mađarske, pa im se to obilo o glavu.

"Ne znam šta bi trebalo da uradimo da bi smo dobili poštovanje od ovakvih timova. Videli smo šta su izjavljivali pre utakmice, kako su došli ovde... Bili su puni sebe, a onda su se kući vratili sa nula bodova", rekao je Kalmar.

