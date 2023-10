"NARAVNO, TEŠKO MI JE..." Vujačić UTUČEN pred sutrašnji meč Srbije i Crne Gore - dobro zna od koga preti najveća opasnost!

Fudbalska reprezentacija Srbije u utorak, 17. oktobra od 20.45 na Marakani igra jednu od najvažnijih utakmica ove godine. Protivnik je Crna Gora, a ulog - plasman na Evropsko prvenstvo! Četa Dragana Stojkovića Piksija moraće do tri boda, ali ni Crnogorci ne dolaze sa belom zastavom.

Prvi susret dva tima odigran je u Podgorici, gde su izabranici Dragana Stojkovića Piksija uspeli da opravdaju dodeljeni epitet favorita na papiru i slave sa 0:2. Za razliku od martovskog okršaja, koji je odigrao od prve do poslednje sekunde, iskusni defanzivac Igor Vujačić neće biti u prilici da pomogne Crnogorcima na “Marakani“. Crveni karton protiv Bugarske odaljio je nekadašnjeg asa Partizana od terena i stvorio veliki problem selektoru Miodragu Raduloviću.

“Naravno, teško mi je… Mnogo je lakše kada si dole na terenu. Osećaj je daleko lepši. Sada nisam u mogućnosti da pomognem saigračima i to me muči, ali nema nazad. Neugodno je gledati pored malog ekrana, ali biću najvatreniji navijač Crne Gore iz Rusije”, istakao je Igor Vujačić u razgovoru za Meridian sport i potom dodao:

“Odigrali smo kvalitetno na prvoj utakmici u Podgorici. Sitnice i nepažnja defanzivne linije u određenim momentima koštali su nas pozitivnog rezultata. Verujem da ćemo ispraviti to u Beogradu. Imamo šansu, samo je potrebno da je strpljivo sačekamo. Siguran sam da će ekipa pružiti maksimum kako bi se vratila sa tri boda. Neophodno je i da nas pogleda sreća, što nije bio slučaj na prošlom susretu. Srbija ima mnogo kvalitetnih individualaca sposobnih da potezom prelome utakmicu. Zato moramo biti posebno obazrivi”.

Dobro zna Vujačić od koga preti najveća opasnost.

“Vlahović nam je dao dva gola u Podgorici, ali sada ne igra. Iskoristili su tada naše greške i pobedili uz malo sreće. Smatram da glavna opasnost vreba od Aleksandra Mitrovića. Uspeli smo da ga zaustavimo u prvom meču, ali neophodno je neutralisati ga ponovo. Bez tih detalja nema ni uspeha. Ako bude dobijao upotrebljive lopte od saigrača, njegova moć dolazi do izražaja u pravoj meri. Maksimalna koncentracija od prvog do poslednjeg sudijskog zvižduka. Ne mogu da preskočim vrhunske igrače poput Tadića, Milinković Savića, Radonjića, Kostića… Ne znam ko će startovati, ali svi su odlični. Ne obazirem se mnogo ko je sa druge strane, čak i kada su to prijatelji u pitanju. Mi smo sportisti i na terenu se bori svako za sebe. Svako želi da donese pobedu svom timu”.

