PIKSI OBJASNIO ZAŠTO SE KRSTIO PROTIV MAĐARA: Ako se ovo ponovi i protiv Crne Gore evo šta selektor Srbije planira da uradi!

Dragan Stojković Piksi selektor fudbalske reprezentacije Srbije očekuje da njegovi izabranici ponovo pristup i i igru iz Budimpešte protiv Crne Gore i veruje da u tom slučaju rezultat neće izostati.

Srbija je doživela poraz u Mađarskoj (2:1), a nakon jedne od velikih prilika i pogođenih stative, Piksi se prekrstio – u čudu što "Orlovi" nisu postigli gol.

- Nema tu velike filozofije, hoćemo da pokažemo igru iz Budimpešte. Ako to pokažemo, a ne damo gol, moraću da odem negde da se pomolim i da zapalim sveću. Krstio sam se, jer sam se pitao da li je moguće. Nisam tražio pomoć od Boga. To može nekom da bude simpatično ili ne. U Budimpešti sam imao i fudbalere i ratnike, to želim i protiv Crne Gore. Potpuno mirno dočekujemo meč, onog momenta kada krene, videćete reakciju.

Utakmica Srbija - Crna Gora igra se u utorak od 20. 45 časova

Kurir sport