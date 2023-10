VREĐAO ĐOKOVIĆA I SRBIJU, PA STIGAO NA MARAKANU: Crnogorski novinar upamćen po SKANDALU sve iznenadio pred meč Orlova i Sokolova!

Sve je spremno za jednu od najvažnijih utakmica koju će fudbalska reprezentacija Srbije odigrati ove godine.

Četa Dragana Stojkovića Piksija u utorak od 20.45 na Marakani igra protiv Crne Gore i Orlovi imaju imperativ pobede protiv Sokolova kako bi konačno stigli na korak od ostvarenja dugo čekanog sna - plasmana na Evropsko prvenstvo.

Ovaj susret izaziva veliku pažnju u regionu, te ga je, u razgovoru za Telegraf, najavio i crnogorski novinar Nebojša Šofranac.

- Došlo je dotle da je stvarno utakmica odluke, ako neko pobedi imaćemo faktički rešenu situaciju, ako bude nerešeno, onda ćemo morati da čekamo novembar, da se reši to drugo mesto, jer je jasno da će Mađarska otići sigurno. Moglo je to da bude i drugačije u ovoj grupi, na kraju može i da bude da odu tri ekipe, jer Srbija ima šansu preko baraža da ode u martu, ali je činjenica da je ovaj meč od neverovatno velikog značaja, za nas jasno jer nikada nismo bili na nekom velikom takmičenju, a ovo je možda i najjasnija prilika posle onog baraža sa Češkom pre 12 godina. Imali smo dva meča jedan na jedan sa Vučinićem, Jovetićem, Simonom Vukčevićem, tada smo mogli to da uradimo. Sada je jasno da je Srbija favorit - rekao je Šofranac i sve iznenadio jer je retko ko očekivao da će pričati lepo o našoj zemlji i nacionalnom timu posle skandala u kom se svojovremeno našao.

Naime, Šofranac je posle poraza Đokovića od Alkaraza u finalu Vimbldona na svom Fejsbuk profilu napisao:

- Šta si mu to uradio, Karlitose? Toliko ilegalno ludih voleja, slajseva i bombi koje bi trebalo zabraniti. I da razbuktis ovoliko beš drvoseča koji ne znaju ni gemoe da broje, a znaju toliko da proklinju momka od 20 godina koji je zadivio svet? Koliko čobana će prestati da gleda tenis i da plače ojađeno na mom zidu?

Tu se nije zaustavio, već je nastavio:

- Španci su dali novi nadimak Novaku. LOAT, čak 12 izgubljenih finala, najviše u Open Eri, on je "loser of all times" (najveći gubitnik svih vremena). Upoznajmo najboljeg tenisera planete (ako već nismo), šampiona Vimbldona sa 20 godina, velikog sportistu ala Nadal, koji poštuje sve, ne lije krokodilske suze i koji će osvojiti 30 slemova, narednih 15 godina biće noćna mora i neće deliti titule sa drugima. Nova era počinje.

