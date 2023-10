"ON JE REKAO MILOJEVIĆU DA ME IZBACI IZ TIMA" Pešićeva izjava OBILAZI Srbiju - osuo je žestoku paljbu po Marku Marinu!

Već neko vreme Aleksandar Pešić ne nosi dres aktuelnog šampiona Superlige Srbije, a po svemu sudeći, on još uvek nije raščistio račune sa pojedinim članovima iz uprave Crvene zvezde.

Pešić je tokom gostovanja u Informer Podkastu, rekao da je tehnički direktor Crvene zvezde Marko Marin nekadašnjem treneru Milošu Milojeviću sugerisao da ga odstrani iz tima.

- Sa članovima uprave Crvene zvezde i dalje imam korektan odnos. Osim sa Markom Marinom. Reći ću vam i zašto je to tako. Imam poštovanje prema Marku Marinu zbog njegove fudbalske karijere. Istina, ja sam ispod njega u tom smislu, ali mislim da je njegovo maslo što sam otišao. I to što je sada drugačija situacija u svlačionici. Tri ili četiri kola pre kraja, Miloš Milojević me oterao sa jednog treninga. Atmosfera je bila opuštena, skoro da smo osvojili titulu. Uvek sam imao sa njim drugarski odnos, tada sam preterao u šali i bilo je zasluženo što me izbacio... Posle nekog vremena do mene je stigla informacija, naravno, neću reći od koga, da je Marin tada rekao treneru da je ovo prilika da me skloni - rekao je Pešić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Rekao je napadač da je u početku imao sasvim korektan odnos sa Marinom.

- Kada sam sa polomljenim prstom igrao protiv Makabi Haife, pred derbi, kada je razlika na tabeli bila mala, Marin je dolazio do mene i bodrio me. Kada sam igrao sa injekcijama više od mesec dana govorio mi je da izdržim, a kad smo stekli +15 onda je rekao da me sklone. Ne znam da li se to ikada desilo u Zvezdi. Tu je trener da odlučuje o tome. Kada sam dolazio on je bio za to, ubeđivao me, znam da me ceni kao igrača. Nisam želeo da ga pitam jer mislim da bi se posvađali, lakše bi mi bilo da ga obilazim, ovo je prilika da i on sazna, jer se na kraju uvek sve sazna . Poslao sam mu poruku, pozvao me kasnije, ali nisam želeo da mu se javim. Ja Zvezdu volim, u Srbiji se brzo zaboravljaju stvari. U Zvezdu pre šest godina niko nije želeo da dođe, da se razumemo, i tada sam dobio dobar ugovor, direktor mi je sve to omogućio, ali svi koji su te godine došli to su uradili iz ljubavi prema Zvezdi. Svi smo mi oživeli karijere tu, pomogla nam je Zvezda, ali smo i mi dali klubu. Njega kada su zvali, nije želeo da dođe dok nije bilo Lige šampiona! Hoće da mi kaže da je veći zvezdaš od mene, e pa nije. Nije ni od Vujadina Savića, Branka Jovičića, Filipa Stojkovića, Milana Borjana...

foto: www.crvenazvezdafk.com

Dodaje Pešić da je Crvena zvezda izgubila identitet i svlačionicu, a to mu je rekao i kapiten crveno-belih, Aleksandar Dragović.

- Pričam sa kapitenom Dragovićem, često se čujemo. Rekao mi je da je Zvezda izgubila svlačionicu.... Zvezda mora da ima pet ratnika, tri odlična stranca i jednog majstora što zabavlja publiku. Mi smo to u prvom mandatu imali sa Radonjićem, posle sa Kataijem. Sada toga nema, kao da se izgubio onaj duh. Ti stranci su dobri igrači, ali ne znaju šta im poručuje publika kada pevaju ono: “Da kao lav se boriš”. Ne znaju da išibicare utakmicu u Surdulici ili na teškom terenu u Kragujevcu.

