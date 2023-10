ZVEZDA IGRA PROTIV JAVORA U SUBOTU: Karte su u prodaji, klub želi što više navijača na Marakani, kao uvertiru za Lajpcig

Fudbaleri Crvene zvezde u subotu od 18.30 časova nastavljaju takmičenje u Superligi Srbije.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Naredni protivnik crveno-belima je Javor, a karte za duel 12. kola domaćeg prvenstva, koji će prvotimci Zvezde odigrati na stadionu “Rajko Mitić” su u prodaji.

Posle trijumfa u Kupu Srbije protiv Trajala u Kruševcu (6:0) u Crvenoj zvezdi se nadaju još jednoj pobedi. Veruju u Ljutice Bogdana da bi sa nova tri boda napravili odličnu uvertiru za utakmicu trećeg kola Lige šampiona i gostovanje Lajpcigu u sredu od 21.00 čas.

Do vaše ulaznice možete stići OVDE, a blagajne će raditi u petak od 10 do 18, kao i u subotu, od 11 časova do početka utakmice.

Cene karata su sledeće:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina Siniša Mihajlović - 1.400 dinara

VIP 1 i 2 - 6.500 dinara

VIP Galerija - 8.500 dinara.

Kurir sport