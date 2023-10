JEDINI KOME JE RONALDO PRIZNAO DA JE BOLJI: Predviđali su svetsku slavu, a on doživeo životni sunovrat! Evo gde je i šta radi

Poruglaski fudbaler Kristijano Ronaldo uživa svetsku slavu, po mnogima je najbolji fudbaler svih vremena.

Ali, jedan igrač je bio daleko talentovaniji od njega. Čak mu je to i sam Kristijano priznao. Ali ga je životni put odveo na drugu stranu.

Kroz Sportingovu fudbalsku akademiju zajedno su put krčili Kristijano Ronaldo i Fabio Paim. I svi su listom govorili da je Fabio daleko veći talenat.

"Kada smo igrali za Sporting i živeli u akademiji, živeli smo na stadionu. Noćima smo znali otići u Mekdonalds da uzmemo hamburgere koje niko nije hteo i koji nisu bili dovoljno dobri za prodaju. Svako veče smo išli po hamburgere. U klubu su to znali, nije to bilo kao što je sad i imali smo dozvolu za to", rekao je Paim u nedavnoj ispovesti za britanske medije.

"Upoznao sam Ronalda kad mi je bilo osam, bio sam nov u Sportingu i išli smo na turnir u Madeiru. Uživali smo. Pamtim ga kao velikog radnika, predanog i nekog ko je hteo da bude najbolji. Taj trud ga je i doveo tu gde je. Ni sam nije mogao znati koliko će biti dobar."

Paim je svoju priču nastavio prisećanjem na 2003. godinu i odlazak Ronalda u Mančester junajted. Seća se da je Ronaldo tada rekao: "Ako mislite da sam ja dobar, čekajte da vidite Fabija Paima."

Paim je do danas ostao jedini za kojeg je Ronaldo javno rekao da je bolji igrač od njega, navodi The Sun.

"Kad sam ja igrao, i da sam uložio jednak trud i bio jednako predan, bio bih bolji od njega. Bio sam bolji po pitanju tehnike, bio sam poput malog Ronaldinja. Ali kao što možemo da vidimo, ne gleda se samo tehnika."

"Žalim za nekim odlukama koje sam doneo, ali poznavajući sebe, nemoguće bi bilo biti na Kristijanovom nivou. Ali da, u jednom sam trenutku bio bolji igrač od njega. Trebao bi da mi da jednu od svojih Zlatnih lopti".

Paim je priznao da više nema kontakt s Ronaldom, ali i da je gledao njegov trening s prozora svoje ćelije 2019., kad je zatvoren zbog sumnje u preprodaju droge. Nije bio kriv.

Danas živi u mestašnu Viljamura i bavi se ribarenjem.

