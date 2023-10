OSTAJE LI PIKSI SELEKTOR I DA LI ĆE VODITI SRBIJU U NEMAČKOJ? Direktor reprezentacije Dika Stojanović otvoreno i bez ustezanja

Fudbaleri Srbije su na korak od plasmana na Evropsko prvenstvo u Nemačkoj sledeće godine. Ogroman uspeh trebalo bi da bude overen 19. novembra u Leskovcu protiv Bugarske. Srbija ima priliku da prvi put od samostalnosti veže dva velika takmičenja.

foto: Nemanja Nikolić

Sportski direktor A reprezentacije Stevan Dika Stojanović u intervjuu za Kurir veruje da će selektor Dragan Stojković Piksi gotovo sigurno voditi fudbalere na EURO 2024. Otkriva i da je stručni štab raspoložen da nastavi posao i za kvalifikacioni ciklus za Mundijal 2026, ali da je sada sve na FS Srbije.

Koliko je Srbija blizu i daleko od EP?

- Proslavili smo pobedu protiv Crne Gore, ali nismo overili plasman na EP. Treba biti veoma oprezan. Bez obzira što svi mislimo da smo kvalitetniji i bolji od Bugara. Videćemo kako će biti u mečevima između Bugarske i Mađarske, odnosno između Crne Gore i Litvanije. Sigurno je samo da mi nećemo kalkulisati. Nikada se takvim radnjama nismo bavili, ni u prošlim kvalifikacijama, ni sada. Idemo da dobijemo utakmicu i rešimo sve nedoumice - počeo je intervju nedelje za Kurir Stevan Stojanović.

Kako ste videli igru reprezentacije? Deluje da to može mnogo bolje, brže i tečnije.

- Mi smo pokazali protiv Mađara kako treba da igra reprezentacija. To je model. Koliko smo selektor Stojković i ja na ovim mestima, Srbija ima prepoznatljivu igru. Nije poenta samo dati gol i braniti se. Prostora za napredak ima uvek, ali nije ovo uopšte loše.

foto: Nemanja Nikolić

Šta očekujete od meča protiv Bugarske, posebno što se igra u Leskovcu?

- Dobro je da reprezentacija izađe iz Beograda. Treba i manja mesta popularizovati. Drago mi je da će Leskovac biti domaćin ovako velikog događaja. Stadion je lep, uslovi su kako treba. Očekujem vrhunski fudbalski ambijent i atmosferu. Navijaće se sigurno dobro, znam da su ljudi na jugu Srbije željni reprezentacije. Ne pamtim kada je fudbalska selekcija bila u tom delu naše zemlje.

Koliko je važno za Srbiju, ali i za selektora i sve u struci da se vežu dva velika takmičenja?

- Ne želimo da se hvalimo, to je naš posao. Zato smo tu, gde smo. Rezultati pokazuju šta smo napravili. Daće Bog da to i završimo. Kad smo potpisivali ugovore cilj je bio da odemo na jedno od dva velika takmičenja. A, mi smo premašili zacrtano. Otišli smo u Katar! Ušli smo u A diviziju Lige nacija! Evropsko prvenstvo je na dohvat ruke! Bio bi to ne samo rezultatski, već i finansijski veliki uspeh. Plasman na EP doneo bi mnogo novca Savezu. Daće Bog da ostvarimo stoodostotan učinak.

foto: Nemanja Nikolić

Kako će narod dočekati eventualni uspeh?

- Vidim po atmosferi u Beogradu, ali i po Srbiji da narod jedva čeka da overimo plasman u Nemačku. Jedna utakmica protiv Crne Gore imala je neverovatno pozitivan odjek. Mogu da zamislim koliko bi bilo zadovoljstvo da odemo i na EP. Verujem da bi bilo jednako dobro kao za Katar. A, u Nemačkoj gde će biti igrano EP je mnogo naših ljudi. Bio bi to pun pogodak za sve.

Kako ste videli utakmicu protiv Mađarske u Budimpešti?

- To je bila važna utakmica za nas, ali ne i najbitnija! Mi smo želeli pobedu u Budimpešti, ali nismo imali sreće. Bili smo bolji od protivnika. Izgubili smo od Mađara, ali kako reče selektor Stojković, sa stilom. Nismo se osramotili, a i to je nekada važno.

Koliko je veliki pritisak pred meč sa Crnom Gorom uticao na igrače i selektora?

- To je bila mnogo bitna utakmica. Kao Portugal u Lisabonu. Jeste, bio je ogroman pritisak. To nas je i sputalo, posebno kad smo poveli 1:0. Ušli smo oprezno u meč, nismo smeli da rizikujemo. I tu utakmicu smo odigrali pametno. Od početka do kraja kontrolisali smo situaciju. Piksi je insistirao na kvalitetu i stalno je to ponavljao igračima. Nije nas uhvatila panika, znali smo da ćemo dati drugi gol. Momci su ispoštovali svaki dogovor, sve ono što je stručni štab zahtevao. I rezultat je došao.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Šta će biti sa selektorom Draganom Stojkovićem, jer je rekao da možda neće voditi reprezentaciju, pošto mu 31. decembra ističe ugovor?

- Mislim da to ne sme da se desi! Bilo bi suludo da Srbiju na EP vodi neko drugi, umesto onoga ko je prošao kvalifikacije Siguran sam da će nas Piksi voditi u Nemačkoj! Evo, otvoreno kažem, trebalo bi da odgovorni ljudi već sada povedu pregovore sa selektorom. Za sledeće veliko takmičenje. Ide nam Mundijal u Americi. To već sada treba da se dogovara i završava. Ozbiljne reprezentacije već razmišljaju o tome.

Koliko reprezentacija utiče na Aleksandra Mitrovića i njegove partije?

- Hajde ovako... Atmosfera u reprezentaciji je sjajna, momci dolaze sa osmehom na svako okupljanje. Kako oni koji su u rotaciji, tako i oni koji ne igraju redovno. Svi pružaju maksimum. Ne volim bilo koga da izdvajam, jer su svi momci posvećeni reprezentaciji, ali kad već insistirate. Mitar je karakter! Voli da igra za Srbiju! Kao i svi ostali. Svi znamo kakav je momak, da uvek daje 110 odsto sebe za Srbiju!

foto: Starsport©

Kako gledate na to što bi Dušan Tadić mogao postati novi rekorder po broju utakmica za Srbiju?

- To je takav momak, da zaslužuje da obori sve rekorde! Veoma ozbiljan, pravi vođa na terenu i van njega. Iz taktičkih razloga bio je rezerva u Mađarskoj. To je prihvatio bez prigovora. I to govori kakav je on, ali i kakva je atmosfera u reprezentaciji. Tadić je momak za "desetku" privatno, a kao fudbaler šta da pričam... Pokazuje on sve na terenu. Namestio je gol protiv Crne Gore, a onda ga i dao.

Vi i selektor ste zaslužni za dolazak Lazara Samardžića u reprezentaciju. Zašto taj momak nema veću minutažu?

- Lazar je momak za naredna takmičenja! Videćete, već za Evropsko prvenstvo u Nemačkoj. Onih 15-ak minuta protiv Crne Gore koliko je igrao, pokazao je kvalitet. Dobijaće sve veću minutažu. Teško je, na njegovom mestu, zna se ko igra. Lazar je kvalitet i budućnost srpskog fudbala.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Deluje da je odbrana slabiji deo reprezentacije. Da li je stvarno tako?

- Opredeljenje selektora je da igra napadački, i zato trojica igrača pozadi. Sećate se, kad smo Piksi i ja došli, da nam je velika želja bio Lijanko Vojnović, Brazilac srpskih korena. Nažalost, isprečila se administracija. Iscrpeli smo sve mogućnosti. Ne mogu da kažem da je odbrana slabiji deo tima, oni su po našoj formaciji i ofanzivnom fudbalu koji forsiramo prvi na udaru. U ovom sportu se dešavaju greške, to je normalno. Zato su naši defanzivci na vetrometini, ostaju često "jedan na jedan", što nije lako. Ali da bismo igrali aktraktivan fudbal, da bismo davali golove, imali posed, mora ovako. Možemo da stavimo četvoricu ili petoricu pozadi i da se zatvorimo. I da gledamo u pasulj, kad ćemo dati gol. Treba imati hrabrosti i igrati ovako kako igra Piksi. A, on je rođeni pobednik, ne treba sumnjati u njega.

Da li je reprezentaciji potrebna sveža krv?

- Gledajte, ovo su momci koji su blizu da izbore plasman na EP. Imamo fond od 30 do 35 igrača koji su tu sve vreme. Trudimo se da u momentu zovemo igrače koji su u formi, koji su zdravi. Ako se neko pojavi, sigurno je da će dobiti poziv. Sad smo probali Petra Ratkova, pre njega Lazara Samardžića. Uverili su nas da imaju potencijal i da su budućnost srpskog fudbal. Nije mala stvar dobiti takva dva mlada igrača tokom kvalifikacija, gde se juri rezultat. Veliki je to uspeh. Tako će opet neko da se pojavi... Verujem da će biti još novih i mladih igrača. Možda već u novembru.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Šta nam to najavljujete? Jesu li to neki momci srpskog porekla rođeni van granica Srbije?

- Najviše volim da uradim posao, pa da pričam o njemu. Činjenica je da imamo nekoliko momaka na skeneru, da pričamo sa njima. Verujem da ćemo vrlo brzo nešto konkretno uraditi. Mi vodimo brigu o budućnosti srpskog fudbala, radimo u interesu Srbije. Da li ćemo biti ovde i dalje, ili će doći neko drugi, nije važno... Bitna je Srbija i ono što joj ostavimo.

Kako ste videli debakl mlade reprezentacije od Engleza?

- Deluje da je to previsok poraz. U fudbalu svašta može da se desi, pa i da primimo devet golova. Dobro u celoj priči je što ti momci nisu pali. Što su samo za dva dana posle toga dobili Severne Irce u gostima. Englezi su izgubili od Ukrajine, pa smo mi i dalje u igri. Sve je i dalje u našim rukama. Treba izvući pouke. Siguran sam da mlada reprezentacija ima kvalitet. Pa, tamo su igrači koji su igrali za A tim, poput Stefana Mitrovića, Vladimira Lučića, Miloša Pantovića... Mihajlo Ilić je sad bio na spisku najjače reprezentacije.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Kako vidite rezultate zemalja iz okruženja u kvalifikacijama za EP?

- Hrvati su sami sebi napravili problem. Oni su dugo zajedno, ne znam kako su tamo mogli da kiksnu protiv Velsa i Turske. Sad zavise od drugih. Ali, imaju i baraž preko Lige nacija. Ne brinem previše za njih. Mladen Krstajić je podmladio reprezentaciju Bugarske. Kada se analiziraju njegove utakmice, oni nijednu nisu lako izgubili, niti su bili nadigrani. Voleo bih da ga istrpe. Verujem da bi on u sledećim kvalifikacijam napravio rezultat. Rumuni mogu da odu na EP, mada su sami sebi zamutili vodu. Bosna... Tamo je mnogo problema i trvenja... Ne bih im bio u koži. Slovenci su napravili ozbiljan tim. Vrhunski su odigrali kvalifikacije. Nisu iznenađenje za mene, igrali smo sa njima u Ligi nacija i znao sam da su kvalitetni.

Srbiju pre Bugara očekuje prijateljski meč sa Belgijancima. Može li to da bude problem?

- Otkriću vam da su nas Belgijanci zvali tokom kvalifikacija za Mundijal u Kataru. Nismo mogli tada da prihvatimo poziv, jer nas je čekao meč sa Portugalom u gostima. Sad su nas ponovo kontaktirali, čime su samo pokazali koliko nas respektuju. To mnogo govori kakav ugled u Evropi i svetu ima ova reprezentacija. Belgijanci su u vrhu, četvrta su reprezentacija u svetu, druga u Evropi. Bilo bi neozbiljno da smo ih odbili. Biće to ozbiljna provera za nas.

foto: Nemanja Nikolić

Kako vam se čini odluka UEFA da na EURO 2024 svaka reprezentacija sme da prijavi samo 23 igrača?

- Na Mundijalu u Kataru bilo ih je 26. FIFA je jedno, UEFA nešto drugo. Razumem da je u Kataru još bila aktuelna priča oko korone, ali... Sada ćemo imati tri golmana i 20 fudbalera. Voleo bih da je ostalo na 26, ali šta da radimo. Evropsko prvenstvo deluje da je kvalitetnije od Mundijala i bilo bi poželjno da bude veći izbor igrača. Ne vredi kukati, moramo da se prilagodimo - zaključio je Stevan Stojanović. Kurir sport/Aleksandar Radonić