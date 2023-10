LJUDI, ČUDO SE DOGODILO! Niko u svetu fudbala nije verovao da će ikada više čuti OVE REČI: Hari Megvajer DOMINIRA!

Trener Mančester junajteda Erik ten Hag rekao je da njegov fudbaler Hari Megvajer "dominira nad protivnicima", a da je golman Andre Onana pokazao karakter u pobedi protiv Kopenhagena u Ligi šampiona.

Junajted je sinoć na Old Trafordu pobedio Kipenhagen sa 1:0 golom Megvajera u 72. minutu, a Onana je odbranio jedanaesterac Džordanu Larsonu u sedmom minutu nadoknade vremena. Mančesterska ekipa je osvojila prve bodove u Grupi A ove sezone u najelitnijem evropskom takmičenju.

Megvajer se vratio u prvi tim posle pauze zbog nesigurnih igara u prethodnom periodu.

"Igra aktivnije, dobro igra u odbrani, ima samopouzdanja u duelima. Mislim da na pravi način agresivnošću dominira nad protivnicima. Videli ste da je za to bio i nagrađen. Naravno, ima veštinu igranja glavom, dobar završetak akcije", rekao je Ten Hag, preneo je Skaj.

On je pohvalio i golmana Onanu, koji je tokom sezone pravio velike greške na golu.

"Onana je pokazao karakter. On zna da njegov nivo nije bio na nivou njegovog umeća. Može bolje. U subotu je dobro igrao, kao i sada. Takođe, ne smemo zaboraviti briljantnu odbranu posle njihovog kontranapada u drugom poluvremenu. Naravno, jedna od njegovih veština je i da dobro brani penale", dodao je trener mančesterske ekipe.

Ten Hag je naveo da je atmosfera među igračima dobra.

"Bore se zajedno, slave zajedno i podržavaju jedan drugoga. Vlada zajedništvo i to je važno, pošto je ekipa više od zbira pojedinaca. To moramo da unesemo u predstojeći mančesterski derbi. Da budemo na istoj strani", rekao je on.

Veliki gradski derbi između Junajteda i aktuelnog šampiona Sitija igra se u nedelju popodne na Old Trafordu.

Kurir sport/Beta

