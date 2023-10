ZVEZDIN DEČAK KOJI ŽIVI SVOJE SNOVE! Debitovao u Ligi šampiona sa 17 godina, pa šmekerski odgovorio na pitanje Kurira (VIDEO)

Specijalni izveštač iz Lajcpiga: Aleksandar Radonić

Mladi fudbaler Crvene zvezde, Kosta Nedeljković, oduševljen je što je debitovao u Ligi šampiona sa samo 17 godina.

Defanzivac crveno-belih je dobio priliku da zaigra na gostovanju Lajpcigu pošto je u 65. minutu ušao u igru umesto Milana Rodića.

- Znači mi za samopouzdanje... debitovao sam u Ligi šampiona sa 17 godina. To je nešto što sam sanjao kad sam bio mali i to je podstrek za dalji rad. Do pre godinu dana sam bio u omladincima Zvezde, pa posle toga u seniorskom timu Grafičara. Biće i sve bolje u narednom periodu - rekao je Nedeljković nakon utakmice.

02:39 Kosta Nedeljković posle utakmice u Lajpcigu

Na pitanje Kurira kako je video duele sa fudbalerima Lajpciga, ekipe koja je već nekoliko godina među najboljim u Nemačkoj i šire, imao je zanimljiv odgovor i pokazao da već sada ima zdravo razmišljanje.

- Imam respekt prema tim igračima i njihovim karijerima, ali to na terenu ne znači puno. Igram svoju igru, uvek maksimalno i to je to.

Pohvalio je navijače koji su u velikom broju stigli na Red bul arenu.

- Imao sam osećaj kao da igramo na Marakani. Podrška je bila fantastična, to su najbolji navijači na svetu i hvala im. Siguran sam da možemo da pobedimo Lajpcig u Beogradu - istakao je mladi fudbaler.

Kurir sport

Bonus video:

00:20 Bakljada Delije u Lajpcigu