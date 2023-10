LOZNICA POŠTENO NAMUČILA BARSU, ŠPANCI JEDVA DO POBEDE! Spektakularan završetak Lige šampiona u krcatom ‘’Lagatoru’’

Utakmicom sa Barsom, u subotu uveče, KMF Loznica grad 2018 završio je nadmetanja u drugom kolu glavne runde futsal Lige šampiona. Cilj da se u konkurenciji Španaca, belgijskog Sporting Anderlehta i ekipe Luksol St. Andres sa Malte bude treći je ostvaren i Loznica se po drugi put uzastopno našla među 16 najboljih ekipa starog kontinenta u futsalu.

Susret sa Barsom bio je spektakl i poslastica, igralo se u krcatom ‘’Lagatoru’’, pred gotovo 2.000 gledalaca uz čiju bučnu podršku je Loznica pružila izuzetno snažan otpor pa su Španci uz mnogo muke stigli do pobede od 2:0 (0:0). Ostao je žal što se mreža gostiju nije bar jednom zatresla jer su zeleno-beli to zaslužili. Od starta su Lozničani krenuli srčano, imali su prilike, a ponovo je visoku klasu pokazao golman domaćih Jakov Vulić ne dajući Barsi da dođe do gola. U prvom poluvremenu mreže su mirovale, a u nastavku je Loznica odolevala sve do 23 minuta kada je Serđo Gonzales doveo Barsu u vođstvo. Kada je u 25 minutu Pito dobio crveni karton Loznica je imala dva minuta šansu da iskoristi igrača više na terenu, ali to nije materijalizovala. Na tri minuta pre kraja je zbog prigovora isključen Marko Radovanović, a gosti su to iskoristili i u 38 minutu Adolfo postiže drugi gol. Nije se Loznica predavala, ali je rezultat ostao nepromenjen. Trener Barse, Hezus Velasko rekao je posle utakmice da su mislili da je meč sa Anderlehtom za prvo mesto, ali su pogrešili i to je bio duel sa Loznicom.

foto: T.Ilić

- Nismo očekivali ovako tešku utakmicu. Na papiru je Loznica zvučala kao neko ko je inferirniji u odnosu na Anderleht tako da nismo mislili da će se ovako snažno boriti i za nas je ona veliko iznenađenje. Atmosfera je bila spektakularna na utakmici –rekao je on i čestitao Loznici na organizaciji turnira dok je strelac Gonzales kazao da im je bilo važno da budu prvi u grupi i da je meč sa Loznicom bio teži nego protiv Belgijanaca. Barsa je sigurno među tri, četiri najbolje ekipe na svetu, moćni i skupi igrači večeras su bili naspram nas, kazao je Ivan Božović, trener Loznice, i pohvalio svoje igrače koji su ‘’bili daleko iznad svog maksimuma’’.

- Držali smo jednu Barsu na 1:0 do samog kraja. Borba i energija bili su fantastični, a pune tribine vetar u leđa jer je publika znala da nagradi trud i beskrajnu želju igrača na terenu i hvala joj na tome. Barsa je igrala na visokom nivou i maksimalno ozbiljno ušla u utakmicu, a uz malo sreće mogli smo neke šanse da realizujemo pa da rezultat bude pozitivan. Stvarno sam zadovoljan onim što su igrači pružili na terenu. Bilo je kvalitetnije i neizvesnije nego što je bilo ko, ko je u futsalu, u struci, očekivao – kazao je on.

foto: T.Ilić

Najbolji igrač Loznice na turniru golman Vulić čestitao je svima u klubu što su uspeli da pruže ovakav otpor Barsi.

- Ovo je za mene veliki dan, igrao sam protiv Barse, mog omiljenog kjluba iz detinjstva, i baš protiv nje pružio možda najbolju partiju u životu – rekao je on. U prvom subotnjoj utakmice Anderleht je slavio protiv Maltežana sa 5:1, i na kraju je u grupi Barsa prva sa tri pobede, drugi su Belgijanci, Loznica treća, a poslednji Luksol. Lozničani su imali izuzetnu, istorijsku priliku i privilegiju da budu domaćini Lige šampiona, a od 25. do 28.oktobra, sa danom pauze, odigrano je šest odličnih utakmica. Loznica je pokazala da može da se nosi i sa najjačim svetskim ekipama, i mirno čeka 2. novembar kada će saznati protivnike u narednoj rundi takmičenja.

Kurir sport / T.Ilić