UŽIVO! PARTIZAN - VOŽDOVAC: Duljaj bez dvojice zbog povreda! Crno-beli jure 11. uzastopnu pobedu

PARTIZAN - VOŽDOVAC 0:0

TOK MEČA

1. POLUVREME

Trener Partizana Igor Duljaj neće moći da računa na Kalulua i Meniga na ovom meču zbog povreda.

PARTIZAN - VOŽDOVAC Stadion: Partizana Sudija: Ivan Stamenković PARTIZAN: Jovanović - Stojković, Ilić, Marković, Antić - Kanute, Belić - Severina, Natho, Zahid - Saldanja. VOŽDOVAC: Katić - Damjanović, Zečević, Đuričić, Matić - Flemings - Jočić, Vaščuk, Novevski, Nešković - Burmaz.

Beogradski Partizan u okviru 13. kola Super lige Srbije na svom stadionu dočekuje gradskog rivala, ekipu Voždovca.

Šef stručnog štaba crno-belih Igor Duljaj ističe da niz pobeda ništa ne znači, da su rekordi za neki drugi sport, a da njega zanima samo prvi naredni susret i pobeda.

"Imamo deset pobeda u nizu, ali to ništa ne znači. Rekordi su za atletiku, tamo se to gleda. U fudbalu sve ima početak i kraj i tome ne pridajem nikakvu važnost. Isto važi i za pitanje jesenjeg prvaka. Šta to znači? Nikada to nisam vrednovao, jedino što mi je bitno u ovom momentu je utakmica sa Voždovcem i ništa više od toga. Belić i Kalulu nisu trenirali, Filipović takođe ima temperaturu, dok je Ilić dobio veliku posekotinu na nozi. Tek kada se danas pojave na treningu znaću na koga ću moći da računam. Nadam se da će deo ljudi koji su bili na košarci doći da podrži i nas. Takođe, imamo obavezu i prema ljudima koji su bili u Kragujevcu, a bio je radni dan. Podrška navijača, naravno, i imponuje, zato što ljudi cene rad, ne samo moj nego celog tima. Navijače možete da "prevarite" na kratak period, ali posle toga sve pada u vodu. Ceni se trud, rad, poštenje, a to je ono što naš tim radi. Prija mi sve to. Ponekad uhvatim sebe kako razmišljam, pa se spustim na zemlju. Ako čovek poleti, pomisli da je njegov ceo svet, sve se sruši za sekund."

Vodećem Partizanu, koji ima 31 bod iz 11 utakmica, četiri više u odnosu na gradskog rivala, stiže četvrtoplasirana ekipa koja je do sada sakupila 17 bodova.

Šef stručnog štaba "zmajeva" Marko Savić ističe da su crno-beli u najboljoj formi od svih superligaških timova, ali najavljuje veliku borbu za bodove:

"Partizan je ekipa koja je ubedljivo u najboljoj formi u celoj ligi, najkonstantniji su. Uspeli su i da preokrenu neke duele, što pokazuje da veruju u to što rade i da imaju dobru energiju. Sa druge strane, u poslednje vreme prikazali su dominaciju, protivnici nisu uspevali da im zaprete, nisu primili nijedan gol u poslednja četiri meča, ubedljivi su. Imaju vrhunske igrače, dobro su organizovani, jasni su za analizu. Odlikuje ih fenomenalna tranzicija u napadu, to je nešto što im je najubojitije oružje, sposobni su da kazne svaku grešku protivnika, nije lako igrati protiv njih. Imamo i mi naše kvalitete koje možemo da nametnemo i trudićemo se da to i uradimo. Znamo da je to jedno od dva najteža gostovanju u ligi, uz ono Crvenoj zvezdi. Igraju na svom terenu, u odličnom momentumu su, ali to je samo jedan motiv više za nas da izađemo, budemo hrabri i pokušamo da pobedimo Partizan. Utakmicu spremamo na taj način, dajemo i apsolutno najveći mogući respekt, jer pored toga što su istorijski jedan od naša dva najveća kluba, u ovoj sezoni su do sada najviše pokazali."

Kurir sport

Bonus video:

00:25 Igor Duljaj: Niko ne voli i ne poštuje Partizan kao on