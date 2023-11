SVI SE PITAJU U ČEMU JE TAJNA? Zagazio je u 40. GODINU, a i dalje je nezamenjiv: Slavni fudbaler OTKRIO RECEPT za dugovečnost!

"Mladi misle da je to bacanje para..."

Proslavljeni brazilski defanzivac Tijago Silva pre tri godine stigao je u redove Čelsija i iako je nedavno proslavio svoj 39. rođendan i dalje je nezamenjiv na Stamford Bridžu.

U intervjuu za britanski "Gardijan" sjajni fudbaler otkrio je tajnu svoje dugovečnosti.

O njegovoj karijeri brine tim koji čini sedam ljudi. Brazilac ima ličnog lekara, fizioterapeuta, nutricionistu, menadžera, advokata, PR menadžera i personalnog trenera. Silva to vidi kao dobru investiciju i glavni razlog zašto njegova karijera traje toliko dugo.

"Danas mladi ljudi takvo ulaganje vide kao bespotreban trošak. Smatraju da je to bacanje para. Oni misle da bacaju novac tako što plaćaju stručnjaka da im pomogne. Mislim da je to upravo suprotno, to je investicija", smatra Brazilac.

Zatim je opisao svoju dnevnu rutinu.

"Budim se oko osam ujutru i u trening kampu sam do 8:45. Dolazim, pijem kafu, radim ono što moram pre treninga, a onda sledi trening. U klubu odradim oporavak nakon treninga. Zatim odem kući i odmaram u hiperbaričnoj komori dva sata. Probudim se i moj tim stručnjaka sprema nastavak oporavka. Tu je i hrana, popodnevna užina i večera, suplementi..."

On je doda da danas trenira mnogo manje nego ranije, ali da je znatno više posvećen oporavku.

Podsetimo, Silva je u karijeri nastupao za PSŽ, Milan, Porto, Dinamo Moskvu i Fluminense.

