"DA SAM ISKORISTIO ŠANSU..." Olajinka ne može da prežali priliku koju je imao: "Verujem da bi bilo nerešeno, ali to je fudbal..."

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Lajpciga u meču četvrtog kola grupne faze Lige šampiona rezultatom 1:2.

Nemoćna je bila Zvezda protiv rivala iz Nemačke, te je ovim neuspehom stavila tačku na borbu za plasman u osminu finala Lige šampiona. Sada će ostati bitka sa Jang Bojsom za odlazak u Ligu Evrope i pokušaj da se stigne Partizan na domaćoj sceni. Po završetku meča sa Lajpcigom svoje utiske izneo je Piter Olajinka.

- Pokušali smo da se vratimo, ali bila je teška utakmica. To je fudbal. Imao sam jednu dobru šansu i da sam je iskoristio verujem da bi bilo nerešeno, ali to je fudbal, znate. Bio sam motivisan da guram tim da radimo stvari koje moramo. To ću raditi uvek - počeo je priču Olajinka, a zatim je kratko odgovorio na pitanje da li veruje u pobedu protiv Jang Bojsa:

- Da, definitivno - zagrmeo je on.

Za kraj, dotakao se i publike.

- Nestvarni navijači, nestvarna atmosfera. Igrali smo za njih sve vreme i zahvalni smo im - zaključio je Piter Olajinka.

