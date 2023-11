PREDSEDNIK VUČIĆ PRIČAO O LIGI ŠAMPIONA: Skidam kapu Crvenoj zvezdi u fudbalu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o Crvenoj zvezdi i igrama fudbalskog kluba u Ligi šampiona.

Crvena zvezda ove sezone igra grupnu fazu elitnog UEFA takmičenja. U grupi sa Mančester sitijem, Lajpcigom i Jang Bojsom osvojila je jedan bod. Do kraja takmičenja ostala su dva kola, a crveno-beli su i dalje u igri za treće mesto u grupi koje vodi u Ligu Evrope i obezbeđuje evropsko proleće.

Evo kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić video mečeve Crvene zvezde u Ligi šampiona. Utakmicu protiv Lajpciga gledao je uživo na stadionu "Rajko Mitić".

- Ja se nerviram, ja se sekiram, prosto žao mi je… A sad da ih kritikujem? Pa čekajte ljudi, njihov jedan igrač - Simons, vredi više nego cela Zvezda. Mi u košarci imamo šta da tražimo, ne zato što smo mnogo talentovaniji, nego zato što Zvezda i Partizan imaju više para nego bilo koji drugi tim od države. Ni Olimpijakos, ni Panatinaikos, ni Barselona, ni Real Madrid. Niko nema toliko novca od svoje države. Samo da to ljudi znaju. Od njih imaju pravo da se traže rezultate, a u fudbalu… Daleko smo… Simons je 70, 75 miliona evra, to je više nego Zvezdin tim - u dahu je rekao Aleksandar Vučić gostujući na TV Pink i nastavio:

- To je mnogo para, a on nije mnogo ni poznat. Gledate one njihove štopere, oni su brzi ko Usein Bolt. Ne možete da ih obiđete, ne mogu najbolji igrači. Daleko smo mi od njih… Nije za nas Liga šampiona, za nas je ona “liga bez briga”. Liga konferencija, i ponekad da igramo Ligu Evrope. Inače da skinemo kapu i čestitamo. Gde bod izborimo, to je sjajno.

Crvena zvezda narednu utakmicu u Ligi šampiona igra u Bernu protiv Jang Bojsa, 28. novembra u 21.00 čas. Poslednji meč grupne faze Lige šampiona izabranici trenera Baraka Bahara igraju u Beogradu protiv Mančester sitija 13. decembra od 18.45 sati.

