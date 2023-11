"IMA KVALITETE ZA KOJE NI ON NE ZNA" Trener Milana hvalio Luku Jovića: Odigrao je dobar meč, šteta što nije postigao gol!

Fudbaleri Milana u 13. kolu italijanske Serije A savladali su na svom terenu ekipu Fiorentine rezultatom 1:0, a srpski napadač Luka Jović na terenu je proveo 83 minuta.

Luka nije uspeo da se upiše u strelce, ali je imao značajan doprinos trijumfu Rosonera.

Naime, u finišu prvog poluvremena Jović je proigrao Tea Ernandeza koji je u kaznenom prostoru gostiju zaustavljen faulom, pa je dosuđen penal za Milan, koji je Francuz rutinski iskoristio.

Nakon meča trener Pioli pohvalio je Jovića.

"Odigrao je dobar meč. Dodao je dobar pas pre penala za Tea. Šteta što nije postigao gol, zato što ima kvalitet za to. I dalje želim nešto više od njega, jer on ima kvalitete, ima načine, čak i one za koje ni on ne zna. Kako fizičke, tako i tehničke", poručio je Pioli.

Kurir sport

