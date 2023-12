ĐAVOLI PREDUZELI MERE PROTIV "SEDME SILE" Mančester junajted zabranio pojedinim novinarima dolazak na konferenciju za medije

Fudbalski klub Mančester junajted zabranio je nekolicini novinara, koji su pisali o neslaganju Erika ten Haga sa igračima, da prisustvuju današnjoj konferenciji za medije holandskog trenera uoči utakmice protiv Čelsija u Premijer ligi.

Posle 10. poraza u sezoni protiv Njukasla prošle sedmice, mediji su pisali da su Ten Hagov način rada igrači doveli u pitanje.

"Danas preduzimamo mere protiv brojnih novinarskih kuća, ne zato što objavljuju priče koje nam se ne sviđaju, već zato što to rade a nisu nas kontaktirali da bi nam dali priliku da komentarišemo, osporimo ili stavimo u kontekst", navodi se u saopštenju Mančester junajteda.

Holandski trener je odbacio navode o neslozi, rekavši da je ekipa jedinstvena.

"Možete videti da ne možemo igrati sjajan fudbal kakav smo igrali u poslednje vreme bez jedinstva. Mi smo na putu, i dalje smo u tranziciji, ali smo na pravom putu. Vidite kako gradimo tim, razvijamo ga, ekipa napreduje. Koliko mladi igrači dolaze i vidite potencijal kako mogu da doprinesu veoma uspešnom Mančester junajtedu u budućnosti", rekao je Ten Hag.

"Naravno, uvek u svakom timu ima igrača koji ne igraju ili igraju manje, onih koji su manje srećni. To se ne razlikuje od normalnog. Ako igrači imaju drugačije mišljenje, naravno da ću saslušati. Ali nisu mi rekli. Možda jedan ili dvojica, ali uopšteno. Većina želi da igra ovako, proaktivno, dinamično, hrabro, to je ono što žele. Vidite da igrači stoje iza toga zbog igara u utakmicama protiv Evertona i Galatasaraja, vidite da zaista napredujemo", dodao je on.

Britanski mediji spekulisali su da bi Ten Hagov posao na Old Trafordu mogao da bude ugrožen u slučaju poraza u sredu protiv Čelsija.

Posle 14 kola Junajted je sedmi na tabeli sa 24 boda, devet manje od prvoplasiranog Arsenala.

"I dalje smo tu. Naravno pali smo na tabeli, ali nismo predaleko, tako da smo dobro", naveo je Ten Hag.

