NAPUNIO 18 GODINA, PA PRODUŽIO UGOVOR! Kosta Nedeljković produžio ugovor sa Zvezdom: "Na terenu bez straha i uvek borba za Zvezdu"

Talentovani desni bek i standardan prvotimac Crvene zvezde Kosta Nedeljković je juče napunio 18 godina, a danas produžio ugovor sa klubom na još četiri godine.

Prvi koji je Nedeljkoviću čestitao na produžetku ugovora bio je sportski direktor Zvezde Mitar Mrkela.

- Veoma je važan Nedeljkovićev potpis za nas, jer uvek napominjemo da nam je drago kada neko ko je prošao Zvezdinu školu obnovi ugovor i dobije novo poverenje kluba. Kosta je prošle godine u ovo vreme nastupao za omladince, a zatim prešao u Grafičar. Tokom ovog leta je priključen prvom timu i već je odigrao veliki broj utakmica u prvenstvu i Ligi šampiona, te zaslužio novi ugovor. Nadam se da će u Zvezdi ostati dugo, a meni je drago što smo konačno iz Omladinske škole dobili pravog desnog beka. To je deficitarna pozicija, a Kosta je pokazao da ima kvalitet da bude vrhunski desni bek koji će Zvezdi i srpskom fudbalu dugo godina biti oslonac. Milina je bila gledati ga na terenu kako sa velikim samopouzdanjem i hrabrošću preuzima odgovornost u tim godinama. To se retko sreće. Svi imamo posebna osećanja kada su Zvezdina deca u pitanju, a siguran sam i to Kosta oseća kada su u pitanju klub i navijači, te da će još dugo godina biti naš važan igrač - rekao je Mrkela.

Nakon produžetka saradnje, za kamere Zvezda TV-a je govorio i talentovani defanzivac.

- Ponosan sam zbog produžetka ugovora i zahvalio bih se upravi kluba, kao i treneru na ukazanom poverenju. Nadam se da im to odnosom prema radu, ali i igrama na terenu vraćam. Sigurno je da sam mnogo zreliji kao igrač i čovek u odnosu na jul kada sam prethodni put potpisivao ugovor sa Zvezdom. Mnogo sam napredovao, i zahvalnost tome dugujem starijim saigračima iz prvog tima koji su me odlično prihvatili. Ipak, i tada, kao i sada, imam samopouzdanje, verujem u sebe još više, usled tog iskustva igranja u prvom timu, pa i Ligi šampiona. Nisam još uvek ni svestan toga da sam protiv igrača koje sam do skora gledao na televiziji sada igrao. No, sem poštovanja ništa drugo nisam imao za njih. Na terenu bez straha i uvek borba za Zvezdu - pun emocija je mladi defanzivac.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Podrška porodice je ključ uspeha za mladog Nedeljkovića, a želje su i više nego jasne.

- Zahvalio bih se i mojoj porodici, roditeljima, bratu i sestri. Izdvojio bih starijeg brata Lazara, mislim da sam sa njim najviše povezan i on je neko na koga se ugledam u životu. Što se tiče želja, one su jasne - pobeda u derbiju i dupla kruna na kraju sezone - podvukao je Nedeljković.

Kurir sport