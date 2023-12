CIMIKAS POLOMIO KLJUČNU KOST! Novi peh za Liverpul - Klop: Hvala Enfildu, gledali smo spektakularan meč!

Fudbaleri Liverpula i Arsenala odigrali su nerešeno 1:1 u derbi utakmici 18. kola Premijer lige.

Trener Liverpula Jirgen Klop polse meča više je pričao o povređenom Kostasu Cimikasu nego samoj utakmici.

"Na sve je pala senka zbog te povrede ključne kosti Cimikasa, definitvno je polomio. Biće duže vreme van terena. Ostalo ćemo videti. Teško je da prihvatimo i sutuaciju koju imamo sa Robertsonom. Ipak, posle onog što sam rekao prošle nedelje, prvo što ću uraditi je da se zahvalim Enfildu. Ovo je bilo izuzetno. Arsenal je imao bolji start, korner i prekid, uradili su to dobro. Mogli smo bolje kod tog gola, za malo da bude ofsajd. Posle toga smo našli način da uđemo u meč. U drugom poluvremenu je trabalo da damo gol, da jesmo, da li bismo pobedili? Ne znam, ali trebalo da da postignemo gol. Imali smo šanse, visok presing. Arsenal je izuzetan, ali u tih prvih 20 minuta smo ih imali, skršili smo ih. Osetili smo da su klimavi, trebalo je to iskoristiti", kaže Klop.

Ipak zadovoljan je remijem.

"O moj Bože, koliko su jaki? Dobra vest je da smo i mi. U ovakvim mečevima, teško je vratiti se posle ranog gola, posebno kad imate tim brzine Arsenala. Ipak, trebalo je dati gol u nastavku. Dodavali smo umesto da šutiramo, to je lekcija. Ali generalno, meč je bio sjajan", kaže Jirgen.

Meč je je bio po ukusu svih.

"Nijedan tim nije odustajao. Do poslednje sekunde bio je to vrhunski intenzitet, svi su to osećali, super intenzivan. Težak meč, dobar meč, na momente spektakularan", zaključio je Klop.

Kurir sport