"SVIM SRCEM SE NADAM DA ĆE DA ODE IZ PSŽ-A" Čuveni Francuz osuo paljbu po Mbapeu - nije štedeo reči, ispalio je RAFAL KRITIKA!

Godinama unazad, tema broj jedan u gotovo svakom prelaznom roku je Kilijan Mbape.

Ime brzonogog Francuza često se povezuje sa brojnim klubovima, bio je na korak od odlaska iz Pariza a klub koji je najviše interesovanja pokazivao jeste madridski Real.

O Mbapeu je sada govorio čuveni francuski reprezentaivac Kristof Dugari, koji se nada će Kilijan napustiti PSŽ.

- Svim srcem se nadam da će da ode iz PSŽ-a. Mbape stagnira. Postaje predvidljiv u duelima, nedostaje mu snage i karaktera. Često je nevidljiv na terenu. Izgled mu je negativan, sve više maše rukama. Čini mi se da je pomalo izgubljen. Već nekoliko meseci stvari u PSŽ-u ne idu dobro - izjavio je Dugari za RMC.

foto: AP

Objasnio je Dugari da ga cela priča oko Mbapea zamara.

- Svakih šest meseci pitanje je da li će Kilijan da ode. To me ljuti i umara. Želim da Mbape odabere klupski projekat umesto ličnog. Umoran sam od glasina o njegovoj budućnosti, umoran sam od toga. Nije me više briga - dodao je Dugari.

