EKSKLUZIVNO! DUŠAN VLAHOVIĆ ZA KURIR: UČIM ITALIJANE SRPSKIM OBIČAJIMA ZA BOŽIĆ! Prenosim im veliku ljubav koju gajim prema Srbiji

Dušan Vlahović, napadač Juventusa i srpske fudbalske reprezentacije, provešće najradosniji hrišćanski praznik Božić radno.

Prvi put u karijeri Dušan će imati utakmicu 7. januara, kada će sa Juventusom gostovati Salernitani.

O tome kako će provesti Božić, kako je video proteklu godinu, čemu se nada u Juventusu i na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj sa reprezentacijom Srbije, Dušan Vlahović (23) govorio je u prazničnom intervjuu za Kurir.

Kako ćete proslaviti Božić? Kako ste ga slavili ranije u inostranstvu?

- Sve zavisi, eto nama je utakmica baš 7. januara, mislim da će to biti prvi put da igram na Božić. Sigurno je da će biti neobično, jer neće biti tradicionalnog ručka sa porodicom, traženja novčića u česnici i svega ostalog što je u skladu sa našim običajima. Svega toga je bilo prethodnih godina. Tako da naravno da slavim, ali sada zbog profesionalnih obaveza taj dan će za mene nažalost izgledati drugačije. I iskoristio bih ovu priliku da svima koji slave čestitam Božić - Mir Božiji, Hristos se rodi - počeo je intervju za Kurir Dušan Vlahović.

Da li Italijane interesuju naši, srpski običaji? I da li ste uspeli da im prenesete kako mi Srbi slavimo Božić?

- Svi su već upoznati kada mi slavimo Božić i često me u ovom periodu pitaju kakvi su običaji, da li je isto kao i kod njih i sve što ide uz to. Dosta se interesuju. Kada god im pričam o tome veoma sam srećan i uvek nastojim da im prenesem veliku ljubav koju gajim prema svojoj zemlji, našoj tradiciji, verovanju i kulturi.

Posle Mundijala u Kataru, sa srpskom reprezentacijom igraćete na EP u Nemačkoj. Kako vidite taj uspeh i koliko to znači za Srbiju?

- Bez dileme - ogroman uspeh! Srbija će prvi put učestvovati na tako značajnom sportskom takmičenju kao samostalna država. Osećam se srećnim i ponosnim što ću imati tu mogućnost da nosim boje svoje zemlje na predstojećem Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Postigli ste tri gola u kvalifikacijama za EP, rešili pobednika protiv Crne Gore. Koja utakmica vam je bila najteža u kvalifikacijama?

- Svaka utakmica ima svoju svrhu i služi da biste napredovali. U teškim trenucima se vidi "od čega smo napravljeni". Ni jedna utakmica nije "copy paste", svaka je na svoj način kompleksna. Presudna je mentalna stabilnost, što se kaže prosto morate imati pravi mentalitet kako biste ostvarili zacrtano. Mi smo u tome uspeli i za sada nema razloga da budem nezadovoljan.

Srbiju na EP čekaju tri ozbiljna protivnika - Engleska, Danska i Slovenija. Koliki će izazov za vas biti da igrate protiv Engleza koji su top klasa, a onda i Danaca i Slovenaca, koji mogu svakoga da pobede?

- Kao što sam rekao, moramo imati tu mentalnu spremnost da izađemo na teren maksimalno kocentrisani i odlučni. Svaka utakmica biće teška i na neki način odlučujuća. Verujem da ću kao i moji saigrači biti spreman na to.

Koji je cilj reprezentacije Srbije na EP? Da li je realno da napravimo korak više u odnosu na Mundijal u Kataru i prođemo grupu?

- Sigurno je da smo dobra ekipa i da imamo kvalitet. Moramo da budemo svesni toga i da se postavimo tako da nas i druge ekipe vide kao rivala za poštovanje. Zbog naroda koji predstavljamo, zbog države koju volimo i poštujemo i zbog sebe moramo da budemo maksimalni. Korak po korak. Bez nepotrebne euforije i nerealnih obećanja. Ni jedna reprezentacija se nije slučajno plasirala na Evropsko prvenstvo i svaka ima svoje ciljeve.

Da li ste vi igrači između sebe posle utakmice sa Bugarskom razgovarali i da li ste jedni drugima rekli šta treba uraditi u Nemačkoj?

- Proslavili smo ovaj istorijski plasman i mislim da smo svi pokazali koliko nam je stalo do uspeha u državnom dresu. Dovoljan je jedan pogled između nas da shvatimo koliku želju imamo da budemo to što možemo u Nemačkoj.

Šta možete da kažete o odnosu sa selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem posle toliko godina saradnje? Kao stručnjaku i čoveku?

- Spreman sam uvek da pružim 100 odsto. Stalno mi ponavlja da nikada ne odustajem i da veruje u moj potencijal. Od kada je postao selektor pružio mi je podršku i poverenje. Na meni je samo da budem zahvalan i da uzvratim. Kako ponašanjem tako i igrama.

Kako je igrati u tandemu sa Aleksandrom Mitrovićem? Kako je kad igrate sa njim, a kako kad igrate sami u špicu?

- Mitar i ja imamo odličnu konekciju na terenu i van njega. Sjajan čovek i vrhunski napadač. Drži rekord po broju datih golova za reprezentaciju i to govori kakav kvalitet ima. Kakav god da je sistem i kako god da igramo ja sam spreman da dam svoj maksimum, naravno zahvaljujući i Mitrovoj podršci.

Ne mogu, a da vas ne pitam za Mundijal u Kataru. Kako sada gledate na utakmicu protiv Švajcarske, koja nam je bila "biti ili ne biti", a koju smo izgubili?

- Ne možemo da se vratimo unazad i da promenimo rezultate, ali možemo mnogo da radimo, da gledamo gde smo pogrešili i da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo pokazali da smo dostojni dresa sa nacionalnim grbom. Što je bilo, bilo je. Ne sviđa mi se da se osvrćem i da pričam o prošlosti, više volim da gledam unapred i ono na šta mogu da utičem u vremenima koja dolaze.

Da li vam je žao što Srbija nije uradila više u Kataru? Deluje da smo mogli, a da nam je nešto nedostajalo... Znate li šta je to "nešto"?

- Sigurno da nam je žao, ali kao sto sam već rekao, ne volim da se osvrćem iza sebe. Najvažnije je da se nauče lekcije i izvuku pouke koje će biti korisne u budućnosti. Fokusiran sam na naredne utakmice i treniram vredno svaki dan kako bih mogao da ekipi doprinesem što je više moguće.

Šta za vas znači kad igrate za Srbiju? Kad na sebe obučete crveni dres sa grbom, kad zagrmi "Bože pravde"?

- Najveća čast, isto koliko i velika odgovornost svaki put kada nosiš dres Srbije. Pevati himnu svoje zemlje je najlepši i najponosniji osećaj na svetu!

Šta mislite o Aleksandru Pavloviću, Stefanu Bajčetiću i ostalim mladim fudbalerima srpskog porekla, a koji su rođeni u inostranstvu? Da li biste voleli da oni u budućnosti zaigraju za Srbiju?

- I Pavlović i Bajčetić su dobri igrači, tehnički potkovani i imaju mnogo prostora za napredak. Svaka reprezentacija traži mlade fudbalere i igrače za budućnost. Videćemo na koga će Srbija moći da računa u narednim godinama. Na te odluke utiču različiti faktori. Ko god da bude u reprezentaciji Srbije ono što mogu da obećam jeste da će uvek imati moju maksimalnu podršku.

Koliko ste uspeli da ispratite srpsku fudbalsku ligu? Ove sezone zablistalo je nekoliko mladih fudbalera, na vašoj poziciji dvojica. Šta mislite o Jovanu Mijatoviću iz Crvene zvezde i Milošu Lukoviću iz IMT? Mijatović je prema pisanjima italijanskih medija pod skautingom Juventusa.

- To su igrači koji dosta obećavaju i igraju zaista jako dobro. Najvažnije je da ostanu fokusirani na teren, rad, na ciljeve koje su zacrtali i kako uvek da izvuku maksimum iz sebe i da daju ono što je ekipi potrebno. Koji ih klubovi gledaju i koji ih prate, to zaista ne znam. Moj savet je da se time ne opterećuju, nego da samo misle na trening, utakmice i to je jedini put do cilja.

Mučila vas je povreda prepona, imate tih problema i posle. Koliko vam povrede prave problem u karijeri?

- Kao sportista, povrede su sastavni deo. Sigurno da nije prijatno i nije lako ali zahvaljujući osobama koje su uz mene i radom mogu da preguram svaki težak momenat. Najbitnije je uvek verovati u sebe i nikada ne odustajati, samo izlaziti još jači iz svega.

Koliko može Juventus ove sezone, posebno kada nemate obaveze u Evropi?

- Što se tiče prvenstva, ima još mnogo da se igra. Gledamo da iz utakmice u utakmicu budemo sve bolji i da osvajamo bodove kako se od nas i očekuje. Juventus pripada garnituri klubova koji ima armiju navijača, tradiciju za poštovanje i prema tome jasno je da se uvek traži da budete na top nivou i da osećate tu sportsku "glad" za uspehom. Jedan od prioriteta je sigurno povratak u Ligu šampiona. Ekipa igra dobro i uvek je prisutna želja i motiv za pobedom.

Kako je sarađivati sa trenerom Masimom Alegrijem?

- Imam odličan odnos sa trenerom Masimom Alegrijem. Trudi se da dosta pomogne, svim igračima. Često komuniciramo tokom utakmice i na treninzima, drži nas kao grupu, da budemo ujedinjeni.

Sa kim od fudbalera Juventusa imate najbolji odnos? Koliko vam je lakše što uz sebe imate Filipa Kostića?

- U Juventusu imamo stvarno porodičnu atmosferu, ekipa je veoma ujedinjena što mislim i da se može primetiti. Dobro se razumem sa svima, ali prirodno je da najviše vremena provodim sa Koletom. Filip je moj veliki prijatelj, dobar čovek i profesionalac za primer. Uvek je dobro kada mozes da računaš na nekoga, na terenu i van njega, a još kad je to Filip Kostić onda zaista možeš da budeš srećan.

Gledajući prenose, deluje da se vašim golovima najviše obraduje Federiko Gati, kao i vi njegovim. Šta nam možete reći o tom momku? Hoćete li ga možda dovesti u Srbiju?

- Federiko je stvarno poseban drug. Skapirali smo se od početka. Za sve nas pozitivan primer u svakom smislu, kako za sportiste tako i navijače. Momak ima ogromno srce, neverovatnu energiju i želju za uspehom. Naravno da moram da ga dovedem jednom i on me često pita o Srbiji! Uvek kada smo u karantinu gledamo zajedno utakmice Evrolige, gotovo sve utakmice Partizana, ponekad i Crvene zvezde. Oduševljen je atmosferom koju prave navijači. Siguran sam da će mu se u Srbiji dopasti.

Još jedan momak iz Juventusa deluje da je vaš veliki prijatelj, kao i Filipa Kostića, jer je stalno blizu vas - Adrijan Rabio. Da li je to istina i kakav je on momak?

- Tako je! Adrijan je dobar momak i saigrač na kojeg uvek možete da se oslonite. Onaj koji vam uliva poverenje i doprinosi samopouzdanju. Za mene i za ekipu je uvek tu. Imati u blizini takve ljude uvek je od velike vrednosti za tim.

Nedavno ste se videli sa Novakom Đokovićem, kada je posetio vas i Filipa Kostića u Juventusu. Možete li nam preneti kakav je Nole i o čemu ste razgovarali?

- Novakov sam veliki fan! Možda i najbolji sportista svih vremena na kog se ugledam zbog njegove mentalne snage kao i odnosa na terenu. Uvek je "gladan" i željan pobeda. Bila mi je velika čast što sam imao priliku da ga upoznam i zahvalan sam mu što je došao na našu utakmicu kao i što je posle svog meča odvojio vreme da malo popričamo. Nadam se da će se nešto slično ponoviti, od njega može toliko toga da se nauči. Želim mu svu sreću u ovoj godini, da ostvari sve što je zacrtao. Svi navijamo za njega - poručio je Dušan Vlahović.

