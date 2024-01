PARTIZAN JE MOJ KLUB! MNOGO GA VOLIM! Kakve reči bivšeg asa crno-belih Darka Milaniča: Evo šta je rekao o meču Srbije i Slovenije!

FK Partizan završio je prvi deo sezone kao lider Superlige Srbije. To je obradovalo nekadašnjeg igrača crno-belih Darka Milaniča.

foto: Kurir Arhiva

Bivši defanzivac Partizana Darko Milanič (56) unazad nekoliko godina dovođen je u vezu sa klubom iz Humske, kada god bi se birao novi trener. Slovenac danas radi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u klubu Banijas, gde trenira nekadašnjeg polaznika Partizanove omladinske škole Sašu Ivkovića.

- Pratim koliko god mogu. Nemam vremena da detaljno pratim, to je očigledno. Ali znam šta se dešava. Mogu reći da sam srećan što je Partizan prvi. Neka ostane do kraja, Partizan je moj klub, volim ga - rekao je Darko Milanič za slovenački portal Nogomania.

Slovenac je u Partizan došao 1986. godine, a Beograd je napustio 1993. kada je prešao u austrijski Šturm.

- U Partizan sam došao kao mladić. Pre toga nisam navijao za Partizan. Otišao sam u Beograd jer sam osećao da me zaista žele, dugo su me nagovarali. Učinili su sve da dođem. U prvoj sezoni sam živeo sa saigračem, kod njegove porodice, tamo su bili svi Grobari. Tamo sam bio u "školi", usadili su mi tu ljubav. Pred svaku utakmicu slušali smo Partizanove pesme, himnu. Postao sam veliki navijač Partizana. Tamo sam se zaista osećao dobro.

foto: Profimedia

Govorio je Darko Milanič i o eventualnom poslu u Partizanu. Dok je igrao fudbal u Humskoj trener mu je bio Ivica Osim.

- Partizan je moj klub. To ću reći. Ne znam šta ću raditi u budućnosti. Trenutno sam u Banijasu. Ali lepo je čuti povezivanje sa Partizanom. Ivica Osim je i zauvek će biti moj - šef. Tako sam ga zvao. On me je oblikovao, dugo smo sarađivali. Bio je poseban, voleo sam ga, beskrajno sam ga poštovao. Veliki čovek, veliki trener.

foto: Nenad Kostić

Fudbalske reprezentacije Srbije i Slovenije igraće u grupi na EP u Nemačkoj.

- To su reprezentacije koje su vrlo različite. Slovenija ima manje individualnih kvaliteta, ali ima timski duh, red, plan. Mi smo jaki kao tim. Srbija ima mnogo talenta, velikih igrača. Međutim, primećujem kod njih nekoliko nedostataka. Kod nas, kod Matjaža Keka, čini se da znamo šta možemo očekivati, dok kod Srbije nemam tog osećaja. U napadu su izuzetno opasni, ali pozadi - rekao je Darko Milanič.

Kurir sport/Nogomania

04:43 Partizan novogodišnji koktel Milorad Vučelić