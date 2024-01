SIN KAJZERA FRANCA NIJE PROŠAO PROBU U ZVEZDI! Evo zbog čega mlađi Bekenbauer nije obukao dres crveno-belih!

Jedan od najvećih igrača u istoriji nemačkog fudbala Franc Bekenbauer preminuo je u 78. godini.

Otkako je preminuo njegov sin Stefan 2015. godine, njegovo zdravstveno stanje se konstantno pogoršavalo.

Štefan Bekenbauer se takođe bavio fudbalom, a svojevremeno je bio na probi u Crvenoj zvezdi.

Štefan je imao je 21. godinu kada je došao je na probu u Zvezdu 1990 godine sa namerom da se dokaže. Odigrao je čak i jedan prijateljski meč protiv nižerazrednog Palilulca, a tada je dao i intervju za list "Tempo".

"Zašto sam otišao iz SR Nemačke? Zato što je tamo veoma teško mladim igračima. Igra se tvrdo, na snagu. Tehnika i znanje su u drugom planu. Dominiraju oštri i iskusni igrači. I još nešto: prezime Bekenbauer je za mene ogroman teret koji sam osećao od početka fudbalske karijere. Svi me gledaju kao "kajzerovog" sina. Očekuju valjda da odmah igram kao on i traže mi mane. Očekivanja su bila velika i to breme me je nateralo da razmišljam o odlasku", rekao je Štefan i dodao:

"Kad sam video da moja tehnika, a ja sam u igri izraziti tehničar, ne nailazi na odobravanje, bilo mi je jasno da moram da menjam sredinu. Čuo sam za Crvenu zvezdu, o njoj se u SR Nemačkoj dosta zna i zašto da ne pokušam? Znam da jugoslovenski fudbal uživa ugled zbog visoke tehnike i izuzetnih pojedinaca, pa se nadam da sam našao pravu sredinu. U svakom slučaju neću lako odustati od ideje da ovde zaigram."

foto: FOTO: FSS

Međutim nije prošao na probi. A razloge je obrazložio Dragan Džajić tadašnji prvi čovek crveno-belih.

"Da, da, da. Oni liče ovako i po trčanju i svemu. Čovek je odigrao jednu trening utakmicu. Evo šta je razlog što nije ostao. U to vreme je došao Belodedić u Zvezdu, a to su iste pozicije. Prvo, meni je bilo drago što je on izabrao Zvezdu i što je hteo da igra u Zvezdi. Verovatno se konsultovao sa ocem, ali mislim, bio bi greh ovo što sam znao Bekenbauera da ne igra. On je bio igrač koji je hteo da igra i da napreduje, ali mislim da se na toj poziciji upravo poklapao sa Belodedićem, a zna se ko je Belodedić, pa da se iz tog razloga nije zadržao. Inače, sve drugo je bilo... Da nije u tom trenutku došao Belodedić verovatno bi ga angažovali, jer on je u tom trenutku bio jedno veliko ime i mamac za publiku.", rekao je Džajić za "Telegraf".

Kurir sport