"BAHAR JE UPROPASTIO ZVEZDU, A IZGURAO NEDELJKOVIĆA" Đani Ćurčić bez dlake na jeziku: "Sad će da sisa klub do POSLEDNJEG DINARA"

Fudbaler Crvene zvezde, Kosta Nedeljković, potpisaće za Aston Vilu i ovaj transfer biće jedan od većih koji su se u poslednje vreme desili u našoj zemlji.

Za pomenuti klub je tokom svoje karijere nastupao i Saša Đani Ćurčić, a u razgovoru za Informer poslao je poruku Kosti Nedeljkoviću.

- Srećno bilo malom Nedeljkoviću. Sad će svi da mu govore šta bi trebalo da radi, a samo će Saša Đani Ćurčić da mu kaže šta nikako ne bi smeo da radi. Nema lambordžinija, nema ferarija, nema manekenki. Da je mene imao ko da usmeri, danas bih imao sto miliona evra na računu i gradio bih kuće po Londonu i Njujorku sa ovim mojim masonima i templarima. Zbog toga poručujem mladom Nedeljkoviću, a i njegovim roditeljima, bilo kakva pomoć ako vam zatreba, javite mi se. Tu sam za vas - rekao je Saša Ćurčić za Informer, pa dodao:

foto: Starsport©

- Aston Vila je... Kao Rijana sa Barbadosa, neće igrač znati šta da ge snašlo. Sad će odjednom oko njega da se skupe neki lažni prijatelji, devojke. Kad ste fudbaler Aston Vile, pare rastu na drvetu. Kao kad uđeš u banku i uzimaš, eto otprilike tako.

Dao je Ćurčić i prognozu šta čeka Kostu Nedeljkovića u Aston Vili.

- Ja nisam ni znao da je potpisao za Aston Vilu. To je u Srbiji stvarno velika vest i razumem zbog čega, ali ovde nije. On verovatno neće ni igrati tamo, nego će ići na pozajmicu u neku od sestrinskih filijala u Belgiji i Holandiji. Znate za pravilo da je za Britaniju potrebna radna dozvola. Može da je dobije kao ekstra talenat ili sa određenim brojem utakmica za reprezentaciju - ističe Ćurčić, pa u dahu nastavlja:

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Ukoliko selektor samuraj (Dragan Stojković prim. aut.) pozove Nedeljkovića da igra neko vreme konstantno u reprezentaciji, neće biti problema. Znate, sve dok dečak ne bude držao penkalo u desnoj ruci, a platinastu karticu u levoj ili penkalo u levoj ako je levoruk, a platinastu karticu u desnoj, ne uzimam sa sigurnošću da se transfer desio.

Osvrnuo se potom Đani Ćurčić i na nekadašnjeg trenera Crvene zvezde, Baraka Bahara:

- Izgleda da je Bahar upropastio Zvezdu, a izgurao Nedeljkovića, kao kompenzaciju, ali barem nešto. Jaoo, koliko je on bio pogubljen. Pa on ništa ne zna, neće naći posao skorije. A i što bi? Sad će da cucla espreso i ispija toplu čokoladu po Tel Avivu i sisa Zvezdu do poslednjeg dinara. Nigde neće dobiti novac koji je u Beogradu imao, uzeće sve do poslednjeg dinara. Uvek sam prepuštao Jevrejima da mi prave ugovore, jer njih nema šanse da neko zezne za jedan jedini dinar - zaključio je Saša Ćurčić za Informer.

Kurir sport / Informer

