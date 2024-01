ZVEZDA ME SAMLELA I POTROŠILA! NISAM MOGAO VIŠE: Dejan Stanković emotivan i ponosan! Otkrio zašto je napustio Marakanu!

Dejan Stanković bio je uspešan kao fudbaler i kao trener FK Crvena zvezda. Malo ljudi može da se pohvali takvim uspehom, da su ostavili traga u istoriji crveno-belih.

Dejan Stanković pokušao je da Crvenu zvezdu uvede u Ligu šampiona, međutim u leto 2022. godine posle dvomeča protiv Makabija, odlučio je da napusti Marakanu. Pitali smo ga kako doživljava Crvenu zvezdu.

- Emotivno! I dalje. A, kako drugačije. Zvezda je za mene emocija. Nema tu mnogo da se priča. Nisam pobegao. Završio se jedan ciklus. Može da se diskutuje kako je bilo... Očekivanja su bila velika, da se prođe u Ligu šampiona. Nismo uspeli, potrošilo se mnogo emocija, snage, rada. Zahvalan sam Zvezdi do kraja života. To je moj klub - rekao je Dejan Stanković za Kurir i objasnio razloge odlaska:

- Omogućili su mi da opet proživim emocije, branim crveno-bele boje i grb, radim sa sjajnim momcima. Napravili smo dosta toga dobrog. Dve duple krune, tri titule, jednu delim sa Vladanom, ha, ha, ha, igrali osmina finala Lige Evrope. To nisu mali rezultati. Ali, Zvezda je klub koji uvek teži više i tako će biti doveka. Nisam mogao više. Bio sam samleven i potrošen. Eto, zato sam otišao.

Analizirao je Dejan Stanković i igre Crvene zvezde u jesenjem delu sezone, kako u Ligi šampiona, tako i u domaćem prvenstvu.

- Pogledao sam sve utakmice Zvezde u Ligi šampiona. U svakom meču Zvezda je sa svojim mogućnostima izgledala dobro. Bilo je detalja koji su odlučivali. Neke utakmice mogle su da odu na Zvezdinu stranu, ali nisu... Nažalost. Nisu imali sreće protiv Jang Bojsa, u oba meča, bio je ogroman pritisak. Protiv Lajpciga na Marakani, Zvezda je odigrala ozbiljnu utakmicu. Liga šampiona odvlači mnogo energije, troši i onda su se desili kiksevi u prvenstvu - istakao je Stanković, a potom poentirao:

- Došao je derbi, a to je utakmica za sebe, gde detalji odlučuju. Posle toga je stigao Vladan Milojević. Mislim da je to izvanredan potez! Vlada je napravio istorijske uspehe sa Crvenom zvezdom! Zna, diše i voli klub, zajedno sa Nebojšom Miloševićem znaće šta treba. Mislim da je dolazak Milojevića "vin-vin" kombinacia. Izaćiće to na dobro!

