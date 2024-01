PROBLEM ZA LIVERPUL - KLOP JOŠ UVEK NE ZNA NIŠTA O POVREDI SALAHA: Svi znamo koliko retko Mo napušta teren...

Trener Liverpula Jirgen Klop rekao je da nije siguran koliko je ozbiljna povreda fudbalera Mohameda Salaha, koji se povredio igrajući za reprezentaciju Egipta protiv Gane u Afričkom kupu nacija.

Salah se povredio sinoć, u završnici prvog poluvremena utakmice protiv Gane (2:2). On se uhvatio za desnu butinu i čini se da je u pitanju tetiva, zbog čega su u Liverpulu zabrinuti.

"Ništa ne znamo. Sinoć sam razgovarao sa njim, potrebni su mu dodatni pregledi. To sada rade, a posle toga ćemo znati više. U tom trenutku, to je bio šok. Nisam mogao da vidim intenzitet, on je jednostavno osetio. Svi znamo koliko retko Mo napušta teren, tako da je ovo definitivno nešto", rekao je Klop, preneo je Skaj.

foto: David Blunsden / Actionplus / Profimedia

Klop nije odbacio mogućnost da Liverpul pošalje medicinski tim u Obalu Slonovače da radi sa Salahom.

"Videćemo. Zavisi od dijagnoze. Uradiće ultrazvuk i magnetnu rezonancu i onda ćemo znati šta je. Ali prerano je", dodao je nemački trener.

Selektor Egipta Rui Vitorija rekao je da su u ekipi svi zabrinuti i da se nadaju da povreda nije ozbiljna.

Liverpul je prvi na tabeli Premijer lige i osim za titulu u prvenstvu, bori se i za FA kup, Liga kup i Ligu Evropa.

Salah je ove sezone u 27 utakmica imao 27 golova i asistencija. Sa 14 golova je prvi strelac Premijer lige zajedno sa Erlingom Halandom iz Mančester sitija.

(Beta/Skysport)

