DOBAR POČETAK KOJI OBEĆAVA: Napredak završio prvu fazu priprema za novu sezonu

Napredak je završio uvodnu fazu priprema za prolećnu sezonu u Superligi Srbije, a šef stručnog štaba Vladimir Gaćinović daje ocenu obavljenog posla.

-Radili smo devet dana u kontinuitetu, bez pauze, a sutra je prvi slobodan dan. Imali smo odlične uslove, svi su bili maksimalno posvećeni, kao i u prethodna dva i po meseca, otkako sam ovde. Odlično su radile i novajlije Marjanović i Majdevac, a odnosi se to i na povratnike iz povreda, Sadikovića i Bastajića. Svi smo na okupu, što me posebno raduje, nema povređenih, ni bolesnih, kaže Vladimir Gaćinović. Čarapani su do sada angažovali Sašu Marjanovića i Andriju Majdevca, a otišli su Marko Bojović, Lazar Pejčić i Dejan Parađina. Da li će biti još odlazaka i dolazaka za sada se ne zna.Jedino je poznato da je mladi reprezentativac Nemanja Đeković na meti brojnih klubova iz zemlje i inostranstva.

-Planirali smo, ali nismo uspeli, bar za sada, da angažujemo nekog bonus igrača, koji bi bio adekvatna zamena za Đekovića, koji inače nema pravo nastupa na prolećnoj premijeri zbog kartona, ali raduje me da se nameću naši mlađi igrači, pre svih Blagojević i Laban. U svakom slučaju, solidno smo popunjeni na svim pozicijama, a kako predstoji finalizacija priprema, svi će imati priliku da se nametnu na predstojećim prijateljskim utakmicama, obećava kormilar Čarapanskog broda.

Ž. Milenković / Kurir sport