"DONEO KLUBU 50.000.000 EVRA, A TI GA TERAŠ PREKO PORUKE" Đani Ćurčić ŽESTOKO OPLEO: Borjan je NAJBOLJI golman u ISTORIJI Zvezde

Fudbaleri Crvene zvezde zimuju na drugom mestu Superlige Srbije sa bodom manje od Partizana. Sezona je počela idilično sa nekoliko fenomenalnih rezultata, ali kako je jesen odmicala igra je postajala sve lošija i lošija. Kap koja je prelila čašu je poraz u derbiju, a ceh loših rezultata platio je trener Barak Bahar. Jedan od poteza koji je privukao mnogo pažnje jeste pozajmica dotadašnjeg kapitena Milana Borjana i sklanjanje iz time što definitivno niko nije očekivao. Svoje viđenje pomenute situacije dao je i Saša Đani Ćurčić u velikom intervjuu koji je dao za Kurir.

- Znaš sta se tu meni nije svidelo, ja sam malo sujeveran, kao svi naši balkanski narodi, a pogotovo Srbi. Zašto ti sebi kao trener koji je došao u novi klub, veliki klub, došao si u balkanski Mančester siti i najboljeg igrača koji je godinama jednoručno uvodio Zvezdu u evropska takmičenja, Milana Borjana, tenka Crvene zvezde, ti ga odj***š na poruku. Jel taj čovek zaslužio da ode na poruku? Nije zaslužio i to mora da se vrati. Ne može tako, to je poruka svim trenerima, najveća lekcija, da nauče. Ja sam Borjana video jednom u životu, ali ja pričam o njegovim kvalitetima, on je jedan od najboljih golmana u istoriji Zvezde, za mene i najbolji. Pričam samo za ono što sam gledao, Kopenhagen penali, pre toga Salcburg. Direktno ti je doneo 50 miliona evra, pa zar nije zaslužio da odvedeš njega i porodicu na ćevape i večeru u neki od elitnih restorana. Milane, hvala ti za sve, ideš na pozajmicu, ali bar smo ti napravili večeru. To kad je uradio Bahar, sam je sebi napisao svedočanstvo - rekao je Đani.

