"PUCAO JE SEBI U NOGE" A Đani Ćurčić po navici, bez uvijanja i pravo u metu - na SUROVO ISKREN način pričao o bišem treneru Zvezde

Crvena zvezda ušla je u sezonu sa velikim ambicijama. Brojna zvučna pojačanja, veliki novac koji je potrošen i dovođenje Baraka Bahara kome su date odrešene ruke da formira tim. Ipak i posle sjajnih partija na početku sezone eksperiment sa Izraelskim stručnjakom na klupi nije uspeo, a bivši trener Makabija iz Haife nije dočekao ni Novu godinu. Toga se dotakao i bivši fudbaler Saša Đani Ćurčić u veliko intervjuu koji je dao za Kurir.

foto: Starsport

- Odličan potez je bio da ga dovedu, ali ljudi zaboravljaju kakve je on igrače imao u Makabiju, špica Pieroa i desetku Šerija, ubedljivo najbolji igrači, njih dvojica su ga napravili. On nije imao takva dva igrača u Zvezdi i onda Kataija nije stavljao to mu je drugo samoubistvo posle Borjana, nije mu video potencijal bez obzira na to što on ima snage za 45 minuta. Zato i jesi trener daj mu da igra 45 minuta, a ne da ga nema nigde, to je luksuz koji je on sam sebi potpisivao, pucao je sebi u noge, sam sebi u trenersku diplomu - počeo je nekadašnji igrač Partizana, a zatim se osvrnuo na pojedince koji su dolaskom Izraelca pali u drugi plan, kao i šta bi on uradio u toj situaciji.

foto: Starsport

- To su činjenice, niko ništa ne može da mu kaže, da ne misli neko da imam nešto protiv njega, meni su Jevreji u Londonu najbolji prijatelji, obožavam ih. Suludo je da najboljeg golmana koji se pojavio u poslednjih 20 godina u Srbiji tako poniziš, to je meni bio nonses, ali svi greše i iz tih poteza i drugi treneri mogu da nauče. Ja to nikad ne bih uradio u životu, ja da sad preuzmem Zvezdu odmah bio napravio sastanak sa Borjanom, Ivanićem i Kataijem i rekao bi im: "Slušajte možete da mi skačete po glavi, da se šetate po terenu, bićete standardni uvek, imate svu slobodu, radite šta hoćete" - rekao je bivši trener Dinama iz Vranja.

Ceo intervju sa Sašom Đanijem Ćurčićem moći ćete da pročitate na našem portalu, ali i štampanom izdanju u narednih nekoliko dana.

