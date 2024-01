Fudbalski klub Pari Sen Žermen potpisao je ugovor sa 18-godišnjim igračem Korintijansa Gabrijelom Moskardom.

PSŽ je naveo da je Moskardo potpisao do 2028. godine i da će on odmah biti vraćen na pozajmicu brazilskom klubu do kraja sezone.

Nisu objavljeni finansijski detalji ugovora.

Moskardo je drugi brazilski fudbaler kojeg je PSŽ angažovao tokom januaraskog prelaznog roka, posle Lukasa Beralda iz Sao Paola.

Kurir sport