"DA MOGU DA MU DAM SVOJE OČI..." Legendarni fudbaler šokirao najtežim priznanjem: Sin (17) mi je oslepeo zbog NEIZLEČIVE BOLESTI

Legendarni engleski fudbaler, Majkl Oven, prolazi kroz težak životni period, o čemu je nedavno govorio.

Oven, koji je tokom karijere igrao za Liverpul, Real Madrid, Njukasl, Mančester junajted i Stouk, otkrio je da njegovom sinu, Džejmsu (17), dijagnostifikovana neizlečiva Stargartova bolest od koje je oslepeo.

Nakon što je otkrio tešku vest, Majkl je dobio veliki broj poziva od strane novinara koji su zainteresovani za detalje.

"On mi znači više od svega. Da mogu da mu dam svoje oči, učinio bih to. Ali, to su karte koje je on dobio i nema smisla to ponavljati celi život. Nema smisla razmišljati 'zašto baš meni'. Džejms apsolutno to ne radi. U početku je radio malo, ali sada je pozitivan - rekao je Oven.

Svestan je da njegov sin neće imati život kao njegovi vršnjaci.

"Neće moći da vozi automobil, da razgovara o fudbalu u lokalnom pabu... Ali razgovaramo o drugim stvarima. Zna da sluša, smeje se i šali se".

Čuveni fudbaler se trudi da ostane pozitivan.

"U početku mi je bilo teško. Naravno da želiš da ti dete ima savršen život, ali to je samo manja rupa na njegovom životnom putu. To je nešto sa čim moraš da živiš i na šta moraš da se prilagodiš.

Kurir sport

