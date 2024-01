TO JE FORMULA KOJU PRIHVATAM: Predsednik Barselone prihvatio ponudu Ćavija o odlasku iz kluba

Predsednik Barselone Đoan Laporta rekao je danas da je prihvatio ponudu trenera Ćavija Ernandesa da na kraju sezone napusti ekipu, pošto je on legenda tog fudbalskog kluba.

"To je formula koju prihvatam jer je mi je to predložio Ćavi, a on je legedna kluba, poštena, dostojanstvena osoba koja voli Barsu", rekao je Laporta.

Ćavi je u nedelju uveče posle poraza od Viljareala 3:5 rekao da će napustiti klub na kraju sezone. Barselona sada zaostaje 10 bodova za vodećim Real Madridom.

Ćavi je rekao da je posao u Barseloni neprijatan i surov i da utiče na mentalno zdravlje.

On je prošle sezone osvojio titulu u Primeri, prvu za klub od 2019. godine i Super kup Španije, a napustiće klub godinu dana pre isteka ugovora.

"Biće teško u prvenstvu, ali ono još nije izgubljeno. Moramo da se borimo do kraja. Takođe, moramo da damo sve od sebe da osvojimo Ligu šampiona", naveo je predsednik Barselone.

Barselona će za dve nedelje igrati protiv Napolija prvu utakmicu osmine finala Lige šampiona.

