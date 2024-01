PARTIZAN ZA POVREĐENOG IGRAČA DAO 500.000! Nije igrao 4 MESECA, prošao lekarski, pa ga opet ZABOLELO KOLENO! Ko je KRIV za ovo?

Posle odlaska Mihajla Ilića u Bolonju, Partizan je ekspresno reagovao i doveo zamenu u zadnjoj liniji mladog Nikolu Miličića. Štoper koji je bonus i bio je projektovan da zauzme mesto Ilića koji je otišao u Italiju. Međutim, talentovani defanzivac se povredio na jednom od treninga u Larnaki, što svakako nisu vesti koje su priželjkivali u Partizanu.

foto: FK Partizan

Povreda Miličića otvara Pandorinu kutiju i postavlja nekoliko pitanja za čelnike kluba iz Humske. Prvo, ko je odlučio da se dovede igrač koji je očigledno nedovoljno oporavljen. Podsetimo, ove sezone 19-godišnjak je odigrao svega pet utakmica za klub sa "Čika Dače", a od septembra nije igrao usled istegnuća ligamenata kolena. Nije morao "pod nož", jer je pregled magnetnom rezonancom utvrdio da nema ozbiljnijih oštećenja. U periodu od septembra pa do potpisa ugovora sa crno-belima je radio na jačanju kolena, ali bez obzira na to neverovatno je da je "parni valjak" doveo igrača koji nije odigrao nijednu utakmicu četiri meseca. Uz sve to je trebalo da zauzme mesto startera, u najmanju ruku i najblaže rečeno, preambiciozno.

foto: Starsport©

Ukoliko su već po svaku cenu želeli da mesto bonusa popuni štoper, u Superligi su mogli sigurno da odaberu fudbalera koji je u kontinuitetu igrao jesenju polusezonu. Bez bilo kakve sumnje u kvalitete Miličića koji je definitivno potencijal, deluje da se uprava crno-belih malo preračunala.

Drugo, kako je moguće da je igrač prilikom potpisivanja ugovora prošao lekarske preglede bez bilo kakvih problema. Fudbaler koji dolazi iz toliko ozbiljne povrede je morao da se do detalja pregleda i da se ugovor potpiše tek onog trenutka kada se otkloni i najmanja sumnja da povreda može da se vrati. Time se očigledno nisu vodili u Humskoj, a ta vrsta nemara rezultovala je povredom koja će štopera po prognozama odvojiti mesec i po dana od terena, što dalje vuče nove probleme.

foto: FK Partizan

Verovatno će sportski sektor morati ponovo da izađe na tržište i potraži novog bonus štopera. To opet neće biti lako, jer ekipe već kompletiraju svoje sastave, a jasno je da igrač za Partizan ne može da bude bilo ko. Nakon toga potrebno je da se novi fudbaler uhoda, uklopi u sistem rada trenera, kao i da ga prihvate saigrači. Jasno je da je ova situacija mogla da bude izbegnuta samo malo pažljivijim odabirom igrača i uzimanjem u obzir svih okolnosti koje nisu išle u pozitivnom smeru. To je opet pitanje za čelnike kluba koji u što skorijem roku moraju da završe posao oko kompletiranja tima u kome deluje da je najproblematičnije mesto bonusa.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

01:39 NE VIDIM ISKRENU EMOCIJU, KORISTE FUDBAL KAO IGRAČKU Emirati poslali ponudu koja se ne odbija: Ovoj cifri ne možete reći ne