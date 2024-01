PAMELA GA POMNOŽILA SA NULOM! Fudbaler se hvalio da je sa glumicom imao odnos 12 puta u toku noći, ona ga obrukala za sva vremena

Bivši francuski reprezentativac Adil Rami ima iza sebe zavidnu karijeru, no veći deo populacije će ga pamtiti po vezi sa slavnom kanadskom glumicom Pamelom Anderson.

Čuvena Si Džej Parker iz serije "Čuvari plaže" i Rami zabavljali su se dve i po godine, od početka 2017. godine do sredine 2019. godine.

"Rami nam je ispričao mnogo zanimljivih stvari o vezi sa Pamelom Anderson. Zanimalo nas je kakva je ona u krevetu, a on se nije baš stidio da priča o tome. Govorio je za Pamelu da je to bila najbolja žena u njegovom životu, te da su imali i po 12 puta odnos u toku jedne noći", ispričao je jednom Aleksandar Kokorin, bivši Ramijem saigrač.

Međutim, izgleda da famozna plavuša ne deli isto oduševljenje. Glumica, koja će sredinom ove godine proslaviti 57. rođendan, ne pamti francuskog fudbalera po dobrom u krevetu. U jednoj od ispovesti, Anderson nije ni pomenula Adila, ali je istakla čudan odnos koji je imala.

Svoj najbolji odnos doživela je u stilu "bez starca nema udarca".

"Svoje najbolje seksualno iskustvo sam doživela još kada sam imala 20 godina, i to sa jednim 80-godišnjakom u Buenos Ajresu. Bilo je to jedno od najsenzualnijih iskustava koje sam ikad imala. Taj me čovek promenio i to nikad nisam zaboravila. Oduzimao mi je dah i nešto isto više nikad nisam osetila", rekla je Pamela Anderson.

