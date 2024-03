MARADONA JE BIO ČOVEK SA ULICE, A NE ANĐEO: Emir Kusturica otkrio kako je velikog Dijega doveo u Beograd i snimio film o njemu

Emir Kusturica biće specijalni gost na prijateljskoj utakmici između fudbalskih reprezentacija Rusije i Srbije, koja će biti igrana 21. marta u Moskvi.

foto: RFS

Tim povodom Emir Kusturica dao je intervju za ruski portal Sports, u kojem je govorio o fudbalu, svojoj ljubavi prema toj igri, ali i dokumentarcu o Dijegu Maradoni.

Emir Kusturica snimio je 2008. godine dokumentarni film o Dijegu Maradoni. Tim filmom režiser je pokazao ljubav prema fudbalu i divljenje prema Argentincu.

- Maradona je najuspešniji fudbaler među ljudima koji su počeli u marginalnom životu, na periferiji i bez novca. On je bio poslednji takav. Maradona je imao sve dobro i sve loše što ljudi imaju. On nije anđeo, već čovek sa ulice. Maradona je sa loptom uradio ono što muškarac radi sa ženom u plesu. On je kao Mali Buda - rekao je Emir Kustrurica.

foto: Profimedia

Film o Dijegu Maradoni ostavio je večan utisak na srpskog filmskog radnika.

- Učinio je sve da uništi sebe. Njegove fudbalske veštine su bile jedna krajnost, jer je bio bolji od svih ostalih. Njegov život je druga krajnost, kao primer raspada svega što predstavlja osnovu normalnog života. Zato je toliko poštovan. Ljudi više ne žude za običnim. Danas svi žele više, mnogo više. Obično više nije preduslov za ljubav i poštovanje. A kada se neko pomiri sa smrću i onda progovori iz srca, kao Dijego, put ka svetosti je blizu. Jedini problem je što sada nije vreme za svetost. I zato je postao zavisnik od droge.

Emir Kusturica obožavao je fudbal kao klinac u rodnom Sarajevu.

- Dobro se sećam prve zvanične utakmice u kojoj sam igrao. Bilo je to na stadionu Koševo protiv Olimpijakosa iz Grčke. Asistirao sam za gol. Posle toga sam bio najsrećnija osoba na svetu. Tada mi je moj trener Srboljub Markušević rekao - Igraš dobro, imaš pameti, ali si dečko iz dobre porodice, a ne momak sa ulice. Za tebe je fudbal samo zabava. Ne ulažeš dušu, pa je bolje da se posvetiš učenju.

foto: Ana Paunković

Kusturica je Rusima otkrio da ceo život navija za Partizan. Ali i bolnu istinu, da poslednjih pet godina nije odgledao nijednu utakmicu.

- Fudbal je tim i prijateljstvo. On uči kako da obavljate svoju funkciju u timu i komunicirate. Zato Nemci uvek pobeđuju. Bili su... Kao Kinezi! U stvari, ovo je veoma interesantno. Ova teorija se može dokazati na Nemcima, ali ne i na Kinezima. Brazil je ples. Druga planeta. Nije samo fudbal. Mesi takođe, on je čovek koji igra fudbal. U tom pogledu, Srbi i Rusi su takođe braća u Evropi. Naši klubovi nikada nisu bili najbolji u Evropi jer nemamo dovoljno odgovornosti.

Kusturica planira da dođe u Rusiju na prijateljski meč protiv Srbije 21. marta u Moskvi. On smatra da je utakmica važan politički trenutak. I voleo bih da zapadne zemlje ne ignorišu rusku kulturu.

- Čini mi se veoma važnim da će Srbija igrati ovde u Moskvi. Mislim da je naš predsednik radio na tome. To nije moguće u Evropi. Sada tamo ima dosta rusofoba. Kada pobedite, sve će se promeniti. Dostojevski, Bulgakov i Turgenjev ponovo će postati dobri pisci. Imate toliko dobrih pisaca! Ovo je osnova ruske kulture. Baš kao i pravoslavlje.

foto: ATA images

Kusturica shvata da je njegov život sada u Rusiji, gde će snimati svoje naredne filmove. Trenutno piše scenario zasnovan na dva romana Dostojevskog, „Zločin i kazna“ i „Idiot“.

- Snimaćemo u Krasnodarskom kraju - tamo je mafijaš sa kojim se moj heroj bori. A u Sankt Peterburgu - tamo je žena otišla da radi kao prostitutka da otplati očeve dugove. Sada želim da radim u Rusiji i na ruskom jeziku. Mislim da će ovo biti završna faza mog stvaralaštva. Ostala su mi još tri filma i jedna serija da završim. Želim da napravim „Mrtve duše“ Vodolazkina i Gogolja - otkrio je Emir Kusturica, jedan je od značajnih evropskih reditelja s kraja 20. i početka 21. veka, dvostruki dobitnik Zlatne palme u Kanu i kultni stvaralac mnogih ljubitelja autorskog filma.

Kurir sport/Sports.ru

00:58 Ljubinko Drulović u Usijanju dana o fudbalskoj reprezentaciji Srbije