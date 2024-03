OTAC MILETA SVILARA OTVORIO DUŠU: "Ja sam ga ubeđivao da prihvati Srbiju! Bio sam golman, znam kako je kada si na klupi..."

Kao grom iz vedra neba je jutros je odjeknula informacija da Mile Svilar ne želi više da brani za reprezentaciju Srbije i da hoće da iskoristi FIFA pravila da promeni državu.

Ovaj 24-godišnji golman je preko čelnika Rome obavestio ljude iz Fudbalskog saveza Srbije da neće doći na okupljanje za utakmice sa Rusijom 21.marta i četiri dana kasnije protiv Kipra u Larnaki, na kom se našao Svilar.

U želji da dođemo do detalja i stvari koje su dovele do ovog scenarija pozvali smo Ratka Svilara, Miletovog oca, da nam kaže šta je zapravo istina i da li postoje šanse da se ova odluka ipak promeni.

- Ja sam trenutno u Rimu, došao sam da gledam utakmicu. Koliko znam Mile je sinoć dao nekoliko intervjua, ali tu nije bilo reči o reprezentaciji. Jutros je otišao na trening oporavka, ima neku malu povredu koju vuče već tri, četiri nedelje. Ako se pojavila informacija da je neko iz Rome obavestio ljude iz Saveza onda je to verovatno tačno, ali u ovom trenutku ja ne mogu da Vam kažem više od toga. Kad dođe kući sa treninga i popričamo onda ću imati više informacija - počeo je izlaganje za Kurir nekadašnji reprezentativac Jugoslavije.

Mladi golman je u martu 2018. godine prihvatio poziv Srbije, a 2021. godine je debitovao u pobedi nad Katarom 4:0. Ipak, od tada nije odigrao nijedan meč više pa se kao razlog za ovu odluku nameće činjenica da kod selektora Dragana Stojkovića neće imati toliko prostora pored Vanje Milinković-Savića, Predraga Rajkovića i Đorđa Petrovića.

- Ja sam Mileta oduvek ubeđivao da treba da prihvati poziv Srbije i da igra za nas. Međutim, on je rođen u Belgiji, igrao je sa većinom tih momaka koji sada igraju za reprezentaciju Belgije u mlađim selekcijama. Ja znam da je njemu najvažnije da brani za svoj klub, to mu je primarno, ali zaista ne znam šta se jutros dešavalo - rekao je bivši golman belgijskog Antverpena i dodaje:

- Mile nije bio nezadovoljan u reprezentaciji, znam da je bio nezadovoljan u Benfici kad nije branio. Ali to je jednostavno odluka trenera i nikad se nije mešao u to, njegovo je da samo još bolje trenira. I ja sam bio golman i znam da kad me stavi na klupu to je to, može on meni da objasni i obrazloži svoju odluku, ali ja se u to nisam mešao. Ja sam branio za reprezentaciju i smatrao sam da treba mnogo više da branim, ali kad je takva odluka trenera šta da radim. Igrač može da se buni koliko hoće, ali uvek je odluka na kraju na treneru. Da sam ja trener meni bi Mile odigrao već 150 utakmica za ne znam koji prvi tim - jasan je bivši golman Vojvodine.

Bez obzira što nije imao prilike da više brani boje Srbije Ratko ističe da je Mile veoma često i opravdavao odluke selektora da ga ne pozove, jer ne brani u klubu.

- On je zaista objektivan i dok nije počeo da brani za Romu niko ga nije ni jurio. Nije se ni ljutio niti mu je bilo krivo kada ga Piksi nije pozivao za reprezentaciju, jer je i sam rekao da ako ne brani za Romu da ne može da brani za reprezentaciju. Srbija ima stvarno odlične golmane. Vanja brani u Torinu, Rajković isto odlično u Španiji i sad ovaj mali Đorđe Petrović u Čelsiju je zaista sjajan. Nikada nije bio ljut, čak je i opravdavao postupke selektora da ga ne pozove, jer nije branio u klubu. Šta god da odluči to je njegova odluka, on je mlad, ima 24 godine. Ja sam uvek želeo da igra za Srbiju i da on bude prvi golman. Ali dobro, to je život, nekad ide, nekad ne ide - zaključio je otac golmana rimske "vučice".

