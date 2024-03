"IZGORELO MI JE LICE, ČETIRI DANA SAM BIO U KOMI" Legendarni srpski golman je preživeo PRAVI PAKAO - pokušao da ugasi požar, pa...

Legendarni golman Ratko Svilar ima životnu priču koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Bivši čuvar mreže Vojvodine u razgovoru za Kurir otkrio je kroz kakve je sve neverovatne momente prolazio u svom životu, a na osnovu te priče mogao bi i film da se snimi.

Ratko je imao sedam operacija, doktori su mu rekli da mu je karijera gotova, ali je on uprkos tome branio do 47. godine.

Sve je to Svilar izgurao, a onda dok je uživao u fudbalskoj penziji, tokom 2009. godine završio u komi nakon nesreće koju je doživeo, kada je pokušao da ugasi požar.

- Godina - 2009. Ni dan-danas nemam objašnjenje... Nedelju dana ranije kupio sam roštilj na plin koji nikada do tada nisam imao. Uvek sam koristio ugalj. Bio je baš neki vreo dan, preko 30 stepeni. Sin Mile je išao da gledao meč Beršot - Standard, supruga Marijana je radila nešto po dvorištu, a ćerka Dunja je takođe bila kod kuće. Ja sam se bavio roštiljanjem. U jednom momentu otišao sam u kuću da uzmem viljušku za okretanje mesa, kad začuh Marijanu:

- Ratko, Ratko, izgleda da se nešto zapalilo kod roštilja!

Izleteo sam napolje i video plamen. Marijana je napunila lavor s vodom i ja sam polio plamen. Nažalost, to je bilo kao da sam polio benzinom, a ne vodom. Ali ko će u tom momentu da razmišlja i da zna da je mokro ćebe rešenje...

Izgorelo mi je lice, ruke, prsti... A dodatni problem - auto mi je bio ispred ulaza u dvorište i vatrogasci nisu mogli da prođu. Došao sam nekako do ključeva od automobila i uspeo da ga pomerim. Seo sam na livadu i gledao kao mi nestaje nešto što sam gradio ceo život. Kako tu malu vatricu nisam uspeo da ugasim, pitam se u neverici i tuzi. Jurila me je Hitna pomoć, došli su tu, odvezli me... Odmah su me prebacili u Brisel i naredna četiri dana bio sam u veštačkoj komi. Šta su oni tada trpali od lekova u mene - pojma nemam, ali sve me je to drastično promenilo. Postao sam mnogo nervozniji, napetiji, to sam iskazivao i na najbliže. I sve do dana kada je predsednik Antverpena došao kod mene:

- Ne mogu više.

Dunja je bila tu. Pitao je i nju, dete kaže:

- Tata je stalno dolazio ljut i nervozan.

To je bio kraj moje trenerske priče. Naprosto, moralo je tako da bude. Posvetio sam se renoviranju kuće koja je pre požara procenjena na 650.000 evra. Posle - na 50.000 evra. Inače, supruga Marijana je osigurala kuću, što nisam znao, pa je s te strane mnogo lakše - rekao je Ratko u životnoj ispovesti za Kurir.