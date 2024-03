OGLASIO SE SUDIJSKI EKSPERT Zdravko Jokić jasan: Žuti karton mora da bude vidljiv za sve na stadionu - to ovde nije bio slučaj

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigrali su u Beogradu nerešeno 2:2 u 172. "večitom" derbiju, u utakmici 24. kola Super lige Srbije.

Pred punim stadionom "Rajko Mitić", domaća Zvezda je povela golom Uroša Spajića, a Partizan je preokrenuo golovima Mateusa Saldanje u prvom minutu naknade prvog poluvremena i Alda Kalulua u 49. minutu. Na 2:2 je poravnao Šerif Endiaje u 67. minutu.

Crno-beli su od 74. minuta igrali sa desetoricom, pošto je Ksander Severina dobio drugi žuti karton zbog prekršaja.

Nekoliko spornih situacija na meču, detaljno je analizirao sudijski ekspert Zdravko Jokić, koji je rekao da je sudija kao debitant imao dosta grešaka, ali i dobrih odluka.

- Sudija koji prvi put sudi, dobro se kretao, dobro sarađivao sa timom. Sem kad je pokazao na korner u poslednjim minutima umesto na gol-aut - rekao je Jokić, pre nego što se okrenuo i na sporne situacije, koje je pomnog pregledao.

Prvo se pogledala situacija iz 16. minuta, kada Ilić nije dosudio faul, pustio je prednost, a onda kad je Partizan izgubio loptu, jednostavno je pustio i Zvezdu u napad.

- Kad sam gledao, ja sam mislio da ima dilemu, krenuo je prema igraču, mislio sam da će dosuditi prekršaj, on je pustio i bila je prilika, mogao je biti gol, ako je bio faul... Ali kad sam pogledao, nije bilo faula. Nema faula, on nije napravio prekršaj, sudija je bio na nekoliko metara blizu, nije upotrebljena ruka, leđima je okrenut, što me raduje.

Onda je okarakterisao i kao grešku dosuđen faul u 21. minutu kada je Kalulu oborio Hvanga.

- Igrači padaju, nije skok u pitanju, a ni sudija nije bio baš toliko blizu. Svi se pitamo šta se desilo, kako je došlo do faula, a čim se pitamo i dugo gledamo snimak, znači da nije jasno. Drugi žuti karton, pogotovo na derbiju, mora da bude vidljiv za sve na stadionu, da niko ne postavlja pitanje šta se dogodilo. To ovde nije bio slučaj. Mislim da je ovde moglo da prođe bez kartona. Nama su na predavanjima govorili da karton mora „sam da izađe iz džepa - rekao je Zdravko Jokić.

Sledeća sporna situacija bila je pred sam kraj prvog poluvremena, kada je Spajić postigao gol. Ovde je bilo sporno to što je Natho ostao na zemlji, ali, kaže Jokić da je njega zapravo udario Aldo Kalulu.

- Igrač Zvezde je u borbi za poziciju, Kalulu dolazi, on gura Natha, on je gurnuo Natha. On ga je oborio, oni se bore za poziciju, a onda dolazi Kalulu i gura Natha - rekao je Jokić.

Nova sporna odluka je viđena u 72. minutu, kada je Hvang oborio Kalulua kao poslednji igrač odbrane, ali sudija Pavle Ilić mu je pokazao samo žuti karton.

- Dobra odluka sudije da bude samo žuti karton. Mora da se gleda kontrola lopte, raspored ostalih igrača. Ne može da se kaže da je fudbal Partizana imao očiglednu priliku za postizanje gola.

Odmah ubrzo je usledila i situacija sa Ksanderom Severinom, Holanđanin je dobio drugi žuti karton, a Jokić kaže da je to greška.

- Diskutovali smo, bolje da gledamo ovu situaciju, padaju, nije skok, sudija nije blizu njih, na jedno 15 metara gleda, svi se pitamo šta je bilo i kako je došlo do faula. Čim se mi pitamo i gledamo snimak dugo, da utvrdimo šta je bilo. Drugi žuti karton je morao da bude vidljiv za sve na stadionu, da niko ne postavlja pitanje zašto je bio. Mislim da je moglo bez kartona, jer se radi o derbiju, drugi žuti karton mora da izađe sam iz džepa.

Partizan je zadržao prvo mesto na tabeli i ima 60 bodova, bod više od Zvezde.

U sledećem kolu Partizan će dočekati Napredak, a Zvezda će u Nišu igrati protiv Radničkog.

